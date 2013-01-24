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    Philips Avent

    Детская тарелка маленькая 6 мес+

    SCF706/01
    Avent
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    Общая оценка / 5
    Avent
    • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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      Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

      SCF706/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Помощник для взрослеющего малыша. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Помощник для взрослеющего малыша. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская тарелка маленькая 6 мес+

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

        • Цветная
        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Широкие края удобны для самостоятельного питания

        Широкие края удобны для самостоятельного питания

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Маленькая тарелка
          1  шт.
          Буклет с рецептами
          НЕТ

        • Страна изготовления

          Сделано в Китае.
          Да

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          0,090  кг
          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш)  миллиметра
          Размеры F-box
          44 (Г) X 170 (Ш) X 240 (В)  миллиметра
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Легко использовать

          Подходит для микроволновой печи
          Да

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