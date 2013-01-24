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Чашка с носиком
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Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
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Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.
Защитный гигиеничный колпачок всегда сохраняет носик в чистоте — как дома, так и на прогулке.
Вес и габариты
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Вес и габариты