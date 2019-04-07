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  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить

Больше не доступен

Philips AventЧашка с носиком

SCF755/00

3
| (2) Отзывы
Удобно пить, трудно пролить
Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Устойчивый к укусам носик и ручки позволяют малышу пить без труда. Просто для ребенка, удобно для вас.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Простой переход от бутылочки к чашке

Удобно пить, трудно пролить

  • Чашка-непроливайка

  • 340 мл

  • 18 мес+

Не протекает! Подтверждено мамами.

Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

Легко превращается в обычную чашку

Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком

24/10/2018

Україна

Україна

не рекомендую. засмутила якість товару

Купили таку чашку, після місяця почала текти під кришечкою знизу. Не можу зрозуміти проблему, навіть не думала, що під цим брендом зустріну такі проблеми

Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком

Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 