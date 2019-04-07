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Больше не доступен
SCF755/00
Чашка-непроливайка
340 мл
18 мес+
Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.
Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
3.0
из 5
2
Отзывы
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком
Oleksandra222
24/10/2018
Україна
не рекомендую. засмутила якість товару
Купили таку чашку, після місяця почала текти під кришечкою знизу. Не можу зрозуміти проблему, навіть не думала, що під цим брендом зустріну такі проблеми
Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком
Этот отзыв про SCF755/00 Чашка з носиком
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