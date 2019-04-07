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Більше не доступний
SCF755/00
Чашка-непроливайка
340 мл
Від 18 міс.
Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.
Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.
3.3
з 5
15
Відгуки
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Чашка з носиком
LauraGiedrė
16/06/2016
Lietuva
Smagi gera gertuvė
Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Puodelis su snapeliu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Puodelis su snapeliu
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.