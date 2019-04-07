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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF755/00

3.3
| (15) Відгуки
Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’який носик і ручки спростять вашій дитині процес пиття. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 340 мл

  • Від 18 міс.

Не протікає! Підтверджено мамами

Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

Легке перетворення на чашку з вільним потоком рідини

Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.3

з 5

15

Відгуки

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Чашка з носиком

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Smagi gera gertuvė

Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Puodelis su snapeliu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Puodelis su snapeliu

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

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