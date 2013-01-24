Простота использования

Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.