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Philips Avent

Емкости для хранения свежих продуктов

SCF876
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд
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    Philips Avent Емкости для хранения свежих продуктов

    SCF876
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Емкости для хранения свежих продуктов

    Удобное хранение для поддержания свежести блюд

    Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное хранение для поддержания свежести блюд

      • 2 многоразовые емкости для хранения
      • Для прибора для детского питания
      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

      Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

      Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

      Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения

      Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

      Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Количество емкостей
        • 120 мл — 1 шт.
        • 240 мл — 1 шт.

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 1 год +
        • 6–12 месяцев
        • 6 месяцев +

      • Размеры

        Размеры (ШxВxГ)
        Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм

      • Материал

        Полипропилен (PP)
        Да

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