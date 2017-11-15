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Больше не доступен
Лезвия V-Track Precision PRO
Головки ContourDetect, 8 направлений
Режим Turbo+
Высокоточный триммер SmartClick
Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Анатолий
15/11/2017
Україна
У этого продукта отличные функции
Комфортное и быстрое бритьё по итогам почти двухнедельного пользования. Щетина за три дня сбрилась за 3 минуты сухого бритья не вызывая раздражения. Шею и свою родинку на шее прошёл быстро, чисто и без раздражения на коже. Влажное бритьё с гелью также происходит быстро и безболезненно. Промываются бритвенные головки под проточной водой легко. Форма бритвы удобна для держания в ладони, напоминая игровой джойстик, а достаточно лёгкий вес не напрягает мышцы кисти. Комбинация нескольких цветов, а именно: красновато-оранжевый, серый металлик впереди и чёрный сзади на ручке, подчёркивают лаконично-сдержанный стиль для уверенных в себе мужчин. При необходимости более быстрого бритья можно включить опцию "Турбо", которая увеличивает мощность вращения бритвенных лезвий на 20%. Подравнять виски, усы и бороду получится, если снять блок с лезвиями и поставить триммер, который идёт в комплекте.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW6700/14 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW6700/14 Электробритва для сухого и влажного бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
Срезает до 20 % больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+