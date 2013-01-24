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    Star Wars special edition

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW6700/14
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    • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
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      Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

      SW6700/14
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Star Wars special edition

        Star Wars special edition

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

        Ощутите мощь V-Track Pro!

        • Лезвия V-Track Precision PRO
        • Головки ContourDetect, 8 направлений
        • Режим Turbo+
        • Высокоточный триммер SmartClick
        V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

        V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

        Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

        72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

        72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

        72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

        Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

        Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

        Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

        Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

        Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

        Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

        60 минут автономной работы при полной зарядке

        60 минут автономной работы при полной зарядке

        Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

        Зарядка в течение 1 часа

        Зарядка в течение 1 часа

        Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

        Бритву можно мыть под проточной водой

        Бритву можно мыть под проточной водой

        Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Лезвия V-Track Precision PRO
          • 72 самозатачивающихся лезвия
          Гибкость головки
          Головки ContourDetect, 8 направлений
          SkinComfort
          • Система защиты кожи
          • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
          Режим Turbo+
          Мощность бритья увеличена на 20 %

        • Аксессуары

          SmartClick
          Компактный триммер
          Чехол
          Чехол для путешествий

        • Питание

          Время работы
          60 минут — 20 сеансов бритья
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,1  Вт

        • Удобство использования

          Использование на сухой и влажной коже
          Влажное и сухое бритье
          Очистка
          Можно промывать под водой
          При работе
          • Питание от аккумулятора
          • Отключайте от сети перед использованием

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичный дизайн и удобная ручка
          цвет
          Звездные войны: восстание

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года головками SH90

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Высокоточный триммер SmartClick
        • Роскошный футляр

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            • Обеспечивает на 30% более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips
            • Срезает до 20% больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips
            • На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+

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