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  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
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  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
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  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

SW6700/14

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
Забудьте о неприятных ощущениях от выдергивания волосков с системой лезвий V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Ощутите мощь V-Track Pro!

Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

  • Лезвия V-Track Precision PRO

  • Головки ContourDetect, 8 направлений

  • Режим Turbo+

  • Высокоточный триммер SmartClick

V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

15/11/2017

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

Комфортное и быстрое бритьё по итогам почти двухнедельного пользования. Щетина за три дня сбрилась за 3 минуты сухого бритья не вызывая раздражения. Шею и свою родинку на шее прошёл быстро, чисто и без раздражения на коже. Влажное бритьё с гелью также происходит быстро и безболезненно. Промываются бритвенные головки под проточной водой легко. Форма бритвы удобна для держания в ладони, напоминая игровой джойстик, а достаточно лёгкий вес не напрягает мышцы кисти. Комбинация нескольких цветов, а именно: красновато-оранжевый, серый металлик впереди и чёрный сзади на ручке, подчёркивают лаконично-сдержанный стиль для уверенных в себе мужчин. При необходимости более быстрого бритья можно включить опцию "Турбо", которая увеличивает мощность вращения бритвенных лезвий на 20%. Подравнять виски, усы и бороду получится, если снять блок с лезвиями и поставить триммер, который идёт в комплекте.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW6700/14 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW6700/14 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии

      2. Срезает до 20 % больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии

      3. На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+