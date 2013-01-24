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    Star Wars special edition

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    SW6700/14
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність Потужне гоління, винятковий комфорт і точність Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
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      Star Wars special edition Електробритва для вологого та сухого гоління

      SW6700/14
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Star Wars special edition

        Star Wars special edition

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        Усього:

        Потужне гоління, винятковий комфорт і точність

        Відчуйте силу V-Track Pro!

        • Леза V-Track Precision PRO
        • 8-напрямні головки ContourDetect
        • Режим Turbo+
        • Точний тример SmartClick
        V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

        V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

        Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

        72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

        72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

        72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

        Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

        Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

        Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

        Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

        Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

        Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

        60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

        60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

        Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

        Заряджання протягом 1 години

        Заряджання протягом 1 години

        Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

        Бритву можна мити під краном

        Бритву можна мити під краном

        Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          • Леза V-Track Precision PRO
          • 72 леза, які самі заточуються
          Повторення контурів
          8-напрямні головки ContourDetect
          SkinComfort
          • Система SkinProtection
          • AquaTec для вологого і сухого гоління
          Режим Turbo+
          Гоління з більшою на 20% потужністю

        • Аксесуари

          SmartClick
          Точний тример
          Футляр
          Дорожній футляр

        • Потужність

          Час роботи
          60 хв./20 голінь
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,1  Вт

        • Простота у користуванні

          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Чищення
          Можна мити повністю
          Функціонування
          • Автономна робота
          • Від’єднуйте від мережі перед використанням

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Колір
          Зоряні війни: Повстання

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH90

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Точний тример SmartClick
        • Розкішний футляр

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            • Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips
            • Зрізує до 20% більше волосся порівняно з попередньою моделлю Philips
            • На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+

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