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  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
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  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
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  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
  • Потужне гоління, винятковий комфорт і точність

Більше не доступний

Shaver series 5000Електробритва для вологого та сухого гоління

SW6700/14

4.8
| (18) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужне гоління, винятковий комфорт і точність
Об’єднайте сили проти пощипування, щоб із V-Track PRO здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Відчуйте силу V-Track Pro!

Потужне гоління, винятковий комфорт і точність

  • Леза V-Track Precision PRO

  • 8-напрямні головки ContourDetect

  • Режим Turbo+

  • Точний тример SmartClick

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

18

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

23/07/2019

Polska

Polska

Epokowa zmiana na dużo lepsze.

Po kilkunastu latach przyszła pora na zmianę maszynki. W grę wchodziła tylko maszynka elektryczna, gdyż innej nie używam. Postanowiłem zostać z Philipsem. Po w zasadzie krótkim procesie decyzyjnym wybór padł na Star Wars i to w dodatku chyba już wycofany model SW6700.Jak to bywa na wyprzedaży cenowa okazja. Samo urządzenie ujęło mnie po uruchomieniu od razu. Wygląd, wiem sprawa gustu ale ta maszynka, to kosmos. Dalej pewny chwyt z uwagi na profilowanie „rączki”. Po włączeniu szmer pracy, a nie jak w wiekowej maszynce hałas. No i cięcie zarostu bardzo precyzyjne i przyjemne. Ogólnie super a w zasadzie doskonale, jeśli chodzi o golenie. Czas pracy około 10 do 12 dni na jednym ładowaniu, też świetnie. Jest dodatek w postaci etui-funkcjonalne zwłaszcza w podróży. Na koniec jeszcze trymer, jest ale to najsłabszy element całego zestawu więc jego opis pominę. Lepsza byłaby szczoteczka do czyszczenia elementu pracującego, ale jest co jest.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

14/02/2019

Polska

Polska

Super golarka

Gorąco polecam ☺️ Produkt spełnia moje oczekiwania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

09/07/2018

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka za wysmienitą cenę

Golarka dość nietypowa i nie mam na myśli bynajmniej malowania jako wersji w edycji limitowanej. Otóż w tej golarce poza efektownym malowaniem kryje się zupełnie inna właściwość. Otóż jest to golarka SW 6700 czyli dość nietypowa seria 6000 pomiędzy popularnymi seriami 5000 i 7000. I tutaj pełne zaskoczenie. Zarówno maszynki serii 5000 jak i 7000 mają głowice 5 kierunkowe. A SW6700 ma głowice 8 kierunkowe !!!!!!!!!!!!!! Do maszynek 5000 noże SH50 MultiPrecision 27 ostrzy (fajne, ale wcale nie super, przerabiałem je w maszynce PT860), do maszynek 7000 już 72 ostrza o oznaczeniu SH70/50 GentlePrecisionPRO. A w golarce SW 6700 są ostrza V-Track Precision PRO SH90. Ludzie tak macie rację !!!!! To te same co w serii 9000, a przypomnę mamy mieć coś pośredniego pomiędzy 5000 i 7000. Ale jazda. Jeśli Philips nie ściemnia w opisach i w instrukcji urządzenia, które przecież mam to to jest mega dowcip z ich strony. W super cenie w produkcie znacznie tańszym niż seria 7000 mamy jakość golenia rodem z serii 9000 za dwukrotnie niższą cenę. Inne rzeczy z serii 9000 jak większy akumulator , jakieś dodatkowe wskaźniki to bajery, które nie wpływają na jakość i precyzję golenia. Zatem jeśli tylko się jeszcze da, to kupujcie golarkę SW6700. I teraz ocena z własnej autopsji. Golarka SW 6700 goli genialnie. Chcę szybko to 2 minuty i jestem ogolony, fakt czuć pod ręką ciągle na twarzy zarost, ale jest on fajny w dotyku, szorstki ale jednocześniei jakby zaokrąglony był każdy włosek. Doznanie dotyku nie jest ostre "kłujące" jakie miałem w golarce PT860 (odp. serii 3000, a może nawet 5000). Ale najważniejsze widać wyraźnie, że jestem ogolony przynajmniej na kilka godzin. Jak mamy więcej czasu około 3-4 minut to można uzyskać efekt jak po maszynce klasycznej z ostrzem czy nawet kilkoma ostrzami. Coś wspaniałego. Imprezy, uroczyste spotkania i twarz może być gładka jak pupa niemowlaka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips

      2. Зрізує до 20% більше волосся порівняно з попередньою моделлю Philips

      3. На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+