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Аксессуары для беспроводного AquaTrio Сменный фильтр

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Аксессуары для беспроводного AquaTrioСменный фильтр

XV1791/01

Аксессуары для беспроводного AquaTrio Сменный фильтр

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Инструкции и документация

Комплект сменного фильтра для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входит полноценный фильтр, включая верхнюю и нижнюю крышки, а также моющийся губчатый фильтр. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

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  • 6 October 2026

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