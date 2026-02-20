Комплект сменного фильтра для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входит полноценный фильтр, включая верхнюю и нижнюю крышки, а также моющийся губчатый фильтр. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.