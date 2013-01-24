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Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
(предыдущее наименование — ProResults Gum Health)
Philips магазин цена
Итого:
Густые щетинки высокого качества бережно очищают зубы и удаляют налет вдоль линии десен, улучшая их состояние до 100 % в сравнении с обычными зубными щетками. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку дальних зубов.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадка Optimal Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
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Совместимость
Дизайн и отделка
Качество и эффективность
Польза для здоровья