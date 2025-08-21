Розроблено для творців. Відкалібровано для досконалості
Відкрийте для себе потужність роздільної здатності 5K — ваш ідеальний дисплей із безперебійним підключенням Thunderbolt™ 4, функцією Calman Ready для калібрування кольорів і точністю на рівні студії.
Точність, доведена до досконалості
Візуальний двигун для сучасної креативної студії
Для професіоналів, яким потрібно більше, ніж просто пікселі, монітор Philips Brilliance 27E3U7903 пропонує роздільну здатність 5K з 218 PPI для надзвичайно тонких деталей, точних кольорів і безпроблемної сумісності..
Незалежно від того, чи ви редагуєте повнометражний фільм, створюєте 3D-об'єкти чи розробляєте максимально реалістичні візуальні ефекти, кожен відтінок і кадр буде відтворено саме так, як ви собі уявляли.
Роздільна здатність 5120 x 2880 5K UHD
99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Точність передачі кольору Delta E <2
Сертифікація HDR600
Створено з урахуванням потреб розробників
Кожен піксель і кожна деталь будуть саме такими, якими вони мають бути
Від колористів і аніматорів до музичних продюсерів та ігрових дизайнерів – монітор Philips Brilliance стильно адаптується до будь-якого робочого процесу з ідеальною точністю. Елегантне переднє скло з антибліковим покриттям забезпечує комфортне перегляд за будь-якого освітлення. Чистий,
Кінорежисери та відеомонтажери
HDR600, Calman Ready, точність на рівні кадрів
Графічні дизайнери
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, антиблікова чистота
Аніматори та ігрові дизайнери
5K деталі, Smart KVM, швидкість Thunderbolt 4
Фотографи та колористи
Дисплей P3/AdobeRGB, калібрований на виробництві, точне відтворення пікселів
Потужність, докування та поставка
Thunderbolt™ 4. Повноцінна док-станція. Більше ніякого безладу
Лише один кабель. Нескінченні можливості. Монітор Philips Brilliance — це більше, ніж просто дисплей, це центральний вузол вашого креативного оснащення. Завдяки входу/виходу Thunderbolt™ 4, ланцюговому з'єднанню та повній док-функціональності ваше студія стане більш організованою, швидкою та продуктивною.
Ваші налаштування – спрощено
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Завжди чистий і точний
Веб-камера, яка працює так само наполегливо, як і виo
Веб-камера 5 Мп з автоматичним кадруванням триматиме вас у фокусі та в центрі кадру, незалежно від того, як ви рухаєтеся. Вона ідеально підходить для гібридних творців, які поєднують співпрацю та глибоку концентрацію.
Натхненний сучасними креативними студіями, монітор Philips Brilliance додасть вашому простору вишуканості. Чіткі лінії, сучасна естетика та функціональне конструктивне рішення створять середовище, в якому вам буде приємно працювати.
Ви готові почати творити?
Покращіть свою студію за допомогою монітора Philips Brilliance
