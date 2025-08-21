Умови пошуку

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Детальніше

    Розроблено для творців. Відкалібровано для досконалості

     
    Відкрийте для себе потужність роздільної здатності 5K — ваш ідеальний дисплей із безперебійним підключенням Thunderbolt™ 4, функцією Calman Ready для калібрування кольорів і точністю на рівні студії.

    Точність, доведена до досконалості

    Візуальний двигун для сучасної креативної студії


    Для професіоналів, яким потрібно більше, ніж просто пікселі, монітор Philips Brilliance 27E3U7903 пропонує роздільну здатність 5K з 218 PPI для надзвичайно тонких деталей, точних кольорів і безпроблемної сумісності..

    visualization for 4k vs 5k

    Незалежно від того, чи ви редагуєте повнометражний фільм, створюєте 3D-об'єкти чи розробляєте максимально реалістичні візуальні ефекти, кожен відтінок і кадр буде відтворено саме так, як ви собі уявляли.

     

    • Роздільна здатність 5120 x 2880 5K UHD
    • 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Точність передачі кольору Delta E <2
    • Сертифікація HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Створено з урахуванням потреб розробників

    Кожен піксель і кожна деталь будуть саме такими, якими вони мають бути


    Від колористів і аніматорів до музичних продюсерів та ігрових дизайнерів – монітор Philips Brilliance стильно адаптується до будь-якого робочого процесу з ідеальною точністю. Елегантне переднє скло з антибліковим покриттям забезпечує комфортне перегляд за будь-якого освітлення. Чистий, 

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Кінорежисери та
    відеомонтажери

     
    HDR600, Calman Ready, точність на рівні кадрів

     

    Графічні
    дизайнери

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, антиблікова чистота

     

    Аніматори та ігрові
    дизайнери

     
    5K деталі, Smart KVM, швидкість Thunderbolt 4

     

    Фотографи та
    колористи

     
    Дисплей P3/AdobeRGB, калібрований на виробництві, точне відтворення пікселівy

     

    Потужність,  докування та поставка

    Thunderbolt™ 4. Повноцінна док-станція. Більше ніякого безладу 


    Лише один кабель. Нескінченні можливості. Монітор Philips Brilliance — це більше, ніж просто дисплей, це центральний вузол вашого креативного оснащення. Завдяки входу/виходу Thunderbolt™ 4, ланцюговому з'єднанню та повній док-функціональності ваше студія стане більш організованою, швидкою та продуктивною.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Ваші налаштування – спрощено

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Завжди чистий і точний

    Веб-камера, яка працює так само наполегливо, як і виo


    Веб-камера 5 Мп з автоматичним кадруванням триматиме вас у фокусі та в центрі кадру, незалежно від того, як ви рухаєтеся. Вона ідеально підходить для гібридних творців, які поєднують співпрацю та глибоку концентрацію.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Створено для вашого натхнення


    Мінімалістичний дизайн. Максимальна продуктивність.

    Натхненний сучасними креативними студіями, монітор Philips Brilliance додасть вашому простору вишуканості. Чіткі лінії, сучасна естетика та функціональне конструктивне рішення створять середовище, в якому вам буде приємно працювати.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Ви готові почати творити?

     
    Покращіть свою студію за допомогою монітора Philips Brilliance

    Детальніше

