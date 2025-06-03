Умови пошуку

    Philips oled care banner image

    Огляд функцій

    QD-OLED Care

    Монітори Philips Evnia мають найкращі програмні інструменти, які запобігають вигоранню зображення та підтримують монітор у належному стані. Потенційною проблемою, пов'язаною з панелями QD-OLED, є ризик вигоряння зображення. Однак при належному догляді цей ризик для панелей QD-OLED значно зменшується.

    Захист від багаторазового логотипу

    Виявляє та приглушує статичні логотипи на екрані


    Запобігає вигоранню логотипу, особливо в ситуаціях, коли логотипи залишаються в одному положенні протягом тривалого часу.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Автоматичне виявлення


    Виявляє кілька логотипів одночасно.

    Automatic logo detection gaming in use

    Рівні зниження яскравості


    Рівень 1: зниження яскравості на 10%

    Рівень 2: зниження яскравості на 20%

     

    Результатом є мінімальний вплив на загальне враження від перегляду та захист чутливих ділянок екрана.

    Luminance reduction before and after

    Обмежувач яскравості країв

     

    Знижує яскравість у місцях, де спостерігається значна різниця між світлими та темними ділянками, такими як letterbox (чорні смуги зверху та знизу) або pillar box (бічні смуги), що часто трапляється під час відтворення фільмів або використання декількох вікон/джерел.

    Обмежувач яскравості
    країв Letter BOX

    Обмежувач яскравості
    країв Pillar BOX

    Обмежувач яскравості
    країв вертикального поділу

    Обмежувач яскравості
    країв Letter BOX

    Обмежувач яскравості
    країв Pillar BOX

    Обмежувач
    яскравості країв
    вертикального поділу

    Обмежувач яскравості головної панелі

     
    Виявляє основні статичні панелі та приглушує їх, щоб захистити.




    Виявляє основні статичні панелі (наприклад, головну панель Windows), які залишаються видимими протягом тривалого часу. Знижує яскравість у цих областях, щоб запобігти затримці зображення. Ідеально підходить для користувачів, які часто працюють або грають в ігри зі статичними елементами інтерфейсу користувача.

    Before After

    Термозахист

     
     
    Проактивно контролює температуру панелі, зменшуючи яскравість при підвищенні температури. Допомагає підтримувати температуру монітора нижче 60 °C, що забезпечує його довговічність і стабільну роботу, особливо під час інтенсивних ігор.

    Як це працює:

    Before After

    • Якщо температура перевищує 60 °C, яскравість автоматично знижується.
    • Проактивно контролює температуру панелі, зменшуючи яскравість при підвищенні температури.
    • Допомагає підтримувати температуру монітора нижче 60 °C, що забезпечує його довгий термін служби та стабільну роботу, особливо під час інтенсивних ігор.

     

    Ця функція збалансовує продуктивність і безпеку панелі без втручання користувача

    Найкращий вибір

    Монітори QD-OLED

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

