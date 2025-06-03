QD-OLED Care

Монітори Philips Evnia мають найкращі програмні інструменти, які запобігають вигоранню зображення та підтримують монітор у належному стані. Потенційною проблемою, пов'язаною з панелями QD-OLED, є ризик вигоряння зображення. Однак при належному догляді цей ризик для панелей QD-OLED значно зменшується.
Захист від багаторазового логотипу
Виявляє та приглушує статичні логотипи на екрані
Запобігає вигоранню логотипу, особливо в ситуаціях, коли логотипи залишаються в одному положенні протягом тривалого часу.
Автоматичне виявлення
Виявляє кілька логотипів одночасно.
Рівні зниження яскравості
Рівень 1: зниження яскравості на 10%
Рівень 2: зниження яскравості на 20%
Результатом є мінімальний вплив на загальне враження від перегляду та захист чутливих ділянок екрана.
Обмежувач яскравості країв
Знижує яскравість у місцях, де спостерігається значна різниця між світлими та темними ділянками, такими як letterbox (чорні смуги зверху та знизу) або pillar box (бічні смуги), що часто трапляється під час відтворення фільмів або використання декількох вікон/джерел.
Обмежувач яскравості країв Letter BOX
Обмежувач яскравості країв Pillar BOX
Обмежувач яскравості країв вертикального поділу
Обмежувач яскравості країв Letter BOX
Обмежувач яскравості країв Pillar BOX
Обмежувач яскравості країв вертикального поділу
Обмежувач яскравості головної панелі
Виявляє основні статичні панелі та приглушує їх, щоб захистити.
Виявляє основні статичні панелі (наприклад, головну панель Windows), які залишаються видимими протягом тривалого часу. Знижує яскравість у цих областях, щоб запобігти затримці зображення. Ідеально підходить для користувачів, які часто працюють або грають в ігри зі статичними елементами інтерфейсу користувача.
BeforeAfter
Виявляє основні статичні панелі (наприклад, головну панель Windows), які залишаються видимими протягом тривалого часу. Знижує яскравість у цих областях, щоб запобігти затримці зображення. Ідеально підходить для користувачів, які часто працюють або грають в ігри зі статичними елементами інтерфейсу користувача.
BeforeAfter
Термозахист
Проактивно контролює температуру панелі, зменшуючи яскравість при підвищенні температури. Допомагає підтримувати температуру монітора нижче 60 °C, що забезпечує його довговічність і стабільну роботу, особливо під час інтенсивних ігор.
Як це працює:
BeforeAfter
Якщо температура перевищує 60 °C, яскравість автоматично знижується.
Проактивно контролює температуру панелі, зменшуючи яскравість при підвищенні температури.
Допомагає підтримувати температуру монітора нижче 60 °C, що забезпечує його довгий термін служби та стабільну роботу, особливо під час інтенсивних ігор.
Ця функція збалансовує продуктивність і безпеку панелі без втручання користувача
