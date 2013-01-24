Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий телевізор. Після реєстрації ми повідомлятимемо вас про наявність оновлень.
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Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий телевізор. Після реєстрації ми повідомлятимемо вас про наявність оновлень.
Подбайте про найкращу роботу телевізора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубите драйвери, то можете також завантажити їх тут безкоштовно.
Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей телевізора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу телевізора.
Ми готові допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання телевізора Philips або підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, електронною поштою чи в онлайн чаті.