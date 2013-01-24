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    Довідка, підтримка та оновлення

    Зареєструйте свій телевізор Philips

    Реєстрація телевізора

     

    Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий телевізор. Після реєстрації ми повідомлятимемо вас про наявність оновлень.
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    Оновлення програмного забезпечення

    Оновлення програмного забезпечення

     

    Подбайте про найкращу роботу телевізора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубите драйвери, то можете також завантажити їх тут безкоштовно.
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    Платформа підтримки

    Платформа підтримки

     

    Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей телевізора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу телевізора.
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    Зв’яжіться з нами

    Зв’яжіться з нами

     

    Ми готові допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання телевізора Philips або підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, електронною поштою чи в онлайн чаті.
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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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