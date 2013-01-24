Ручний блендер

Готуйте улюблені страви одним натисканням кнопки



Хочете використати всі можливості нового ручного блендера Philips ProMix з технологією SpeedTouch? Дізнайтеся, як швидко готувати смачні домашні страви з допомогою ручного блендера Philips та аксесуарів до нього.