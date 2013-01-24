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    Ручний блендер

    Ручний блендер Philips ProMix  
    Розмаїття ваших страв 

    Ручний блендер Philips ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручний блендер Philips ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручний блендер SpeedTouch HR1673/90

    Оцініть цей продукт першим

    Технологія SpeedTouch та режим Turbo Boost для необмеженого керування потужністю та неймовірних результатів при приготуванні будь-яких страв та інгредієнтів
    Ергономічна ручка для зручності та точного керування
    Безліч зручних аксесуарів для змішування, збивання, подрібнення тощо
    Ручной блендер
    Ціна магазину Philips
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    Технологія SpeedTouch

     

    Необмежене керування потужністю: чим сильніше натискання, тим вища швидкість.

    Однорідна консистенція при змішуванні та неперевершений результат при приготуванні будь-яких страв та інгредієнтів — одним натискання кнопки. 

    Мотор 800 Вт

     

    Надійний та потужний ручний блендер для швидкого змішування та керування аксесуарами. Завдяки захисту при блокуванні прилад не перегріється.

    Дизайн ProMix

     

    Унікальна форма ніжки блендера та розташування ножів забезпечує швидке змішування для досягнення однорідної консистенції. 

    Порівняйте ручні блендери Philips та оберіть найкращий для себе

    HR1673/90

    Ручний блендер ProMix

    HR1673/90

    Ціна магазину Philips
    Потужний ручний блендер із легким керуванням
    Порівняти функції
    HR2657/90

    Ручний блендер ProMix

    HR2657/90

    Ціна магазину Philips
    Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
    Порівняти функції
    HR2653/90

    Ручний блендер ProMix

    HR2653/90

    Ціна магазину Philips
    Змішайте. Закрийте. Рушайте!
    Порівняти функції
    HR2652/90

    Ручний блендер ProMix

    HR2652/90

    Ціна магазину Philips
    Змішайте. Закрийте. Рушайте!
    Порівняти функції

    Потужність
    • 800 Вт
    • 800 Вт
    • 800 Вт
    • 800 Вт

    Матеріал ножа
    • Титановий
    • Нержавіюча сталь
    • Нержавіюча сталь
    • Нержавіюча сталь

    Керування швидкостями
    • Технологія SpeedTouch
    • Технологія SpeedTouch
    • Технологія SpeedTouch
    • Технологія SpeedTouch

    Аксесуари
    • Вінчик
    • Компактний подрібнювач
    • Великий подрібнювач
    • Мірний стакан (1л)
    • Вінчик
    • Великий подрібнювач
    • Дорожня чашка (500 мл)
    • Нарізання спіраллю
    • Міксер
    • Великий подрібнювач
    • Дорожня чашка (500 мл)
    • Вінчик
    • Великий подрібнювач
    • Дорожня чашка (500 мл)

    Гарантія

    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки
    • 2 роки
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    Додатковий рік гарантії на ручний блендер Philips

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    Готуйте улюблені страви одним натисканням кнопки


    Хочете використати всі можливості нового ручного блендера Philips ProMix з технологією SpeedTouch? Дізнайтеся, як швидко готувати смачні домашні страви з допомогою ручного блендера Philips та аксесуарів до нього.
    хумус
    тыквенный суп
    Ручний блендер  Philips ProMix: гарбузовий суп  легко та швидко
    домашний хумус
    Ручний блендер Philips ProMix: домашній хумус за допомогою подрібнювача XL та компактного подрібнювача
    булочки с кремом
    Ручний блендер Philips ProMix: домашні булочки з кремом за допомогою віничка та насадки-міксера з двома віничками
    картофельные фриттеры
    Ручний блендер Philips ProMix: малайзійські картопляні фріттери за допомогою насадки для картопляного пюре
    салат из моркови
    Ручний блендер  Philips ProMix: смачний та корисний салат із моркви з допомогою кухонного комбайна
    салат оливье
    Ручний блендер  Philips ProMix: смачний салат олів’є за лічені секунди за допомогою насадки для нарізання кубиками
    запеченная курица
    Ручний блендер Philips ProMix: запечена з медом та лимоном курка з допомогою MultiChopper

    Придбати ручний блендер SpeedTouch HR1673/90 в улюбленому магазині

    Ручной блендер

    Ручний блендер HR1673/90

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

     

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається вам. 
    Ціна магазину Philips
    Дивитись усі ручні блендери