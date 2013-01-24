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Необмежене керування потужністю: чим сильніше натискання, тим вища швидкість.
Однорідна консистенція при змішуванні та неперевершений результат при приготуванні будь-яких страв та інгредієнтів — одним натискання кнопки.
Надійний та потужний ручний блендер для швидкого змішування та керування аксесуарами. Завдяки захисту при блокуванні прилад не перегріється.
Унікальна форма ніжки блендера та розташування ножів забезпечує швидке змішування для досягнення однорідної консистенції.
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Ручний блендер ProMix
HR1673/90
Ціна магазину Philips
Потужний ручний блендер із легким керуванням
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Ручний блендер ProMix
HR2657/90
Ціна магазину Philips
Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
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Ручний блендер ProMix
HR2653/90
Ціна магазину Philips
Змішайте. Закрийте. Рушайте!
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Ручний блендер ProMix
HR2652/90
Ціна магазину Philips
Змішайте. Закрийте. Рушайте!
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Потужність
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Матеріал ножа
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Керування швидкостями
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Аксесуари
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Гарантія
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Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається вам.