До 160% яскравіше світло*

Керування автомобілем у темряві — непросте завдання, успіх якого залежить від ламп для передніх фар. Замініть їх на світлодіодні, щоб покращити видимість під час водіння вночі та збільшити яскравість освітлення зони поблизу. Так ви легше виявлятимете перешкоди й інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні передні фари для автомобілів Philips Ultinon Pro5000 покращують видимість до 160%*. Спробувавши один раз, ви вже не зможете відмовитися від цього ефекту денного світла. Що краща видимість, то швидша реакція й вища безпека. Подолайте темряву з лампами Philips і почувайте себе за кермом уночі максимально безпечно та впевнено.