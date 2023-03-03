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Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього стопсигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього стопсигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього стопсигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього стопсигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Сигнальна лампа
Усього:
Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, потреба у яскравих лампах для подачі сигналів стає ще актуальнішою. Як стоп-сигнали і задні протитуманні фари, сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують необхідну вам потужність, дозволяючи іншим водіям завчасно реагувати. Оновіть зовнішнє освітлення до більш інтенсивного червоного. Заявіть про себе зі стилем за допомогою зовнішніх світлодіодних сигнальних ламп Philips.
Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.
Вам потрібні яскраві та стильні фари, але ви не хочете постійно замінювати несправні лампи. Це велика слабкість звичайних сигнальних вогнів – що потужніша фара, то коротший термін її експлуатації. За однакової інтенсивності світла світлодіодні фари прослужать набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 надзвичайно довговічні завдяки терміну експлуатації 3000 годин, що у 9 разів перевищує службу звичайних сигнальних ламп P21W (Philips P21W 12V). Заміна звичайної лампи P21W світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 дозволить уникнути численних замін у майбутньому, що зекономить ваші гроші та час.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають конструкцію без полюсів, щоб ви не хвилювалися про полярність під час встановлення. Це заощадить ваш час і спростить встановлення.
Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Електричні характеристики
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