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    RacingVision GT200

    лампа для передніх фар

    12342RGTB1
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      RacingVision GT200 лампа для передніх фар

      12342RGTB1

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      RacingVision GT200 лампа для передніх фар

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      RacingVision GT200 лампа для передніх фар

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

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        RacingVision GT200

        RacingVision GT200

        лампа для передніх фар

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        Неймовірна ефективність дозволеної лампи

        Наші лампи піднесуть керування транспортним засобом на новий рівень

        • Тип лампи: H4
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 60/55 Вт

        Суттєве покращення видимості та більше задоволення від водіння

        Як найефективніший виріб у нашому асортименті, Philips RacingVision GT200 гарантує надзвичайну видимість лампи для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на автомобільних дорогах. Насолоджуйтеся високою чіткістю світла, яскравішого на 200%(1). Оптимізований дизайн лампи краще освітлює дорогу, гарантуючи безпечніше й захопливіше водіння.

        Ефектний промінь, довший на 80 метрів(2)

        Завдяки високоефективному променю, довшому на повних 80 метрів(2) у порівнянні з дозволеним мінімумом, лампи Philips RacingVision GT200 дають змогу бачити більше дороги попереду. Швидше виявляйте потенційні загрози, миттєво реагуйте та правильно розташовуйте автомобіль на дорозі. Це все сприяє безпечнішому й приємнішому водінню.

        Високоефективне світло, схвалене для автомобільних доріг

        Лампи для фар Philips RacingVision GT200 схвалено ECE для використання на дорогах. Прагматичні водії високо оцінять яскраву лампу, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з чинними нормами.

        Лампи з покриттям за новою технологією пропускають ще більше світла

        Новий запатентований градієнт і технології покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.

        Нова технологія виготовлення кварцового скла для ультраточної світловіддачі

        Нові технології виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравіше освітлення там, де воно справді потрібно, – у центральній області. Крім того, кварцове скло більш стійке до перепадів температур, а отже, така лампа має довший строк експлуатації, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips RacingVision GT200 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Більше світла
          Особливість виробу
          До 200% яскравіше світло

        • Опис виробу

          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Цоколь
          P43t-38
          Позначення
          H4 12342 12V 60/55W P43t-38 B1
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          RacingVision GT200
          Технологія
          Галогенні
          Тип
          H4

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400 год

        • Характеристики світла

          Люмен
          1650 ±15% / 1000 ±15%
          Колірна температура
          3600

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          60/55  Вт
          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12342RGTB1
          Код замовлення
          00571730

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018005717
          EAN3
          8719018005724
          Тип упаковки
          B1

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.5  см
          Ширина
          3.6  см
          Висота
          12.9  см
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          19.0  см
          Ширина
          19.0  см
          Висота
          13.0  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0.468  кг

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            • 1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.
            • 2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.

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