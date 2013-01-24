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Standard

лампа для передніх фар

12361B1
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
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    Standard лампа для передніх фар

    12361B1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Standard лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Standard лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Стандартні лампи Philips

      • Тип лампи: H9
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 65 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги з післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000).

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        65  Вт

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900363081
        EAN3
        8727900363098
        Тип упаковки
        B1

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари ближнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Стандартний
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H9
        Позначення
        12361B1
        Цоколь
        PGJ19-5

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,446  кг
        Висота
        13  см
        Довжина
        19  см
        Ширина
        19  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        34,4  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Вага нетто однієї одиниці
        22  г
        Кількість в упаковці
        1
        Ширина
        3,6  см

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12361B1
        Код замовлення
        36308130

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стандартний
        Особливість виробу
        Стандартні лампи Philips

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