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Vision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12445CP
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
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    Vision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12445CP

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Vision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Vision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Сигнальні лампи Philips

      • Тип лампи: P25
      • В упаковці: 10 шт.
      • 12 В, 18 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        18  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 250 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        305  лм

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900391602
        EAN1
        8711500484406
        Тип упаковки
        CP

      • Опис виробу

        Застосування
        • Задні протитуманні ліхтарі
        • Ліхтар заднього ходу
        • Стоп-сигнал
        Цоколь
        BA15s
        Позначення
        Stop P25
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Лінійка
        Стандартна
        Технологія
        Традиційна
        Тип
        Stop P25

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2,3  кг
        Висота
        17,5  см
        Довжина
        27,8  см
        Ширина
        26,1  см

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        50
        Вага брутто однієї одиниці
        11,5  г
        Висота
        6,2  см
        Довжина
        2,6  см
        Вага нетто однієї одиниці
        8,4  г
        Ширина
        3,08  см

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        48440628
        Код артикулу
        12445CP

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стандартна

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