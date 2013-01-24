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VisionPlus

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12498VPB2
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
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    VisionPlus Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12498VPB2

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи VisionPlus створюють більш потужний пучок світла порівняно зі звичайними лампами. VisionPlus – це вибір якості для водіїв, які цінують безпеку водіння. Висока ефективність і виняткова користь для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    VisionPlus Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи VisionPlus створюють більш потужний пучок світла порівняно зі звичайними лампами. VisionPlus – це вибір якості для водіїв, які цінують безпеку водіння. Висока ефективність і виняткова користь для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи VisionPlus створюють більш потужний пучок світла порівняно зі звичайними лампами. VisionPlus – це вибір якості для водіїв, які цінують безпеку водіння. Висока ефективність і виняткова користь для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    VisionPlus Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи VisionPlus створюють більш потужний пучок світла порівняно зі звичайними лампами. VisionPlus – це вибір якості для водіїв, які цінують безпеку водіння. Висока ефективність і виняткова користь для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Неймовірна якість для покращеної видимості

      • Тип лампи: P21W
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Потужніший пучок світла

      Гальмівні ліхтарі стають помітними раніше завдяки потужнішому світлу. Гальмівний шлях автомобіля, що їде позаду, можна скоротити на 3 м за швидкості 100 км/год.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        21  Вт

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900363173
        EAN1
        8727900363180
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передній покажчик повороту
        • Освітлення салону
        • Номерний знак
        • Задні протитуманні ліхтарі
        • Задній покажчик повороту
        • Ліхтар заднього ходу
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        • Освітлення в багажнику
        • Денні ходові вогні
        • Задній ліхтар
        Цоколь
        BA15s
        Позначення
        P21W VisionPlus
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        VisionPlus
        Технологія
        Традиційна
        Тип
        P21W

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,3  кг
        Висота
        13,1  см
        Ширина
        13,5  см

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Вага брутто однієї одиниці
        15  г
        Висота
        12,9  см
        Вага нетто однієї одиниці
        7,7  г

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        36318030
        Код артикулу
        12498VPB2

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

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