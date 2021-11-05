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Більше не доступний
85122WHVC1
Безпека ще не була настільки привабливою
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп.
Тип лампи: D2S
В упаковці: 1 шт.
85 В, 35 Вт
Лампи Xenon WhiteVision сертифіковано за стандартом ЕСЕ і вони подають інтенсивне біле світло, яким дозволено користуватися на дорозі. Світло ламп схоже на світлодіодне, воно забезпечує максимально високу видимість та не засліплює водіїв у зустрічному потоці автомобілів.
Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 5000 K краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло допомагає краще сконцентруватися та стежити за дорогою вночі, тож Ви зможете насолоджуватися комфортнішою та безпечнішою їздою.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.
4.3
з 5
47
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Плюси
відмінне світло!!!
Мінуси
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості