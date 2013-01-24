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LongLife EcoVision

лампа для передніх фар

9012LLC1
  • Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно
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    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    9012LLC1

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: HIR2
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Тривалий строк служби
      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Жодних замін на 100 000 км

      Жодних замін на 100 000 км

      Маючи лампи Philips LongLife EcoVision, водіям більше не доведеться думати про заміну ламп у фарах принаймні наступні 100 000 км пробігу.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Високоякісна нитка розжарювання потребує мінімального технічного обслуговування

      Високоякісна нитка розжарювання потребує мінімального технічного обслуговування

      Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться заміняти значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Відповідність стандартам високої якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Менше замін – менше відходів

      Найкращий вибір для водіїв, які шукають безпечне для довкілля рішення освітлення.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900351255
        EAN3
        8727900370935

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        2000 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1350 ±10%  лм
        Колірна температура
        До 3100 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        9012LLC1
        Код замовлення
        35125530

      • Інформація про упаковку

        Висота
        7,8  см
        Довжина
        23,8  см
        Ширина
        9,3  см

      • Опис виробу

        Тип
        HIR2
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Денні ходові вогні
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        PX22d

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        25,6  г
        Висота
        5,8  см
        Довжина
        4,6  см
        Вага нетто однієї одиниці
        19  г
        Ширина
        4,6  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        Довший термін експлуатації

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