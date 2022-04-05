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    • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Ultinon Pro3021 світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля

      LUM11258U3021X2

      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології.

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      Ultinon Pro3021 світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля

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      Ultinon Pro3021
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      Ultinon Pro3021

      світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля

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      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

      • Холодне біле світло 6000 К
      • Світлодіодні лампи, які працюють довше
      • Компактна універсальна конструкція
      • HL [~H1], для пересічної місцевості

      Якісне, холодне біле світло

      Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3021. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 забезпечують ефективність і стиль.

      Лампи з тривалим строком експлуатації

      Правий світлодіодний індикатор – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3021 мають надійний дизайн із високоефективним радіатором, що відводить тепло від критичних компонентів світла. Вони пропонують до 2000 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж наявні галогенові лампи**.

      Легке встановлення

      Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 LED пропонують вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут*** та див. орієнтовний список сумісності тут***.

      Покращена видимість

      Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчаровувати, оскільки зазвичай їх світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3021 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їх однорідний промінь дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла перед автомобілем. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні передні лампи в блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.

      Оновлення без зусиль

      У деяких моделях автомобілів можуть виникати специфічні проблеми з модернізованими світлодіодними лампами. Саме тому ми розробили розумні аксесуари Philips, такі як кільцеві адаптери Philips та адаптер CANBus, щоб водії могли оновити освітлення для ширшого модельного ряду автомобілів до світлодіодної технології. Перевірте, чи потрібні вам додаткові аксесуари для світлодіодних ламп Philips у вашому автомобілі. Знайдіть більше інформації про аксесуари Philips тут****.

      Довіртеся бренду – надійній якості Philips

      Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стильне біле світло
        Особливість виробу
        Яскраве світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Цоколь
        P14.5s
        Позначення
        LED-HL [˜H1]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні, лише для використання на пересічній місцевості
        Лінійка
        Ultinon Pro3021
        Технологія
        LED
        Тип
        LED-HL [˜H1]
        Сумісні аксесуари
        Адаптер CANbus (для помилок на панелі приладів), CANBus для усунення миготіння (у разі миготіння та зниження яскравості), кільцеві адаптери (для встановлення у різноманітних оригінальних цоколях для галогенових ламп)

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 2000 годин

      • Характеристики світла

        Люмен
        1600 (± 20%)
        Колірна температура
        6000 K

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        18  Вт
        Напруга
        12 В і 24 В, сумісність з автомобілями і вантажівками

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        112583021X2
        Код замовлення
        72030231

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        4 комплекти/ 8 шт.
        Довжина [см]
        11,1 см
        Ширина [см]
        5
        Висота [см]
        16
        Вага нетто однієї одиниці [г]
        30
        Вага брутто однієї одиниці [г]
        133

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        23.5  см
        Ширина
        16.8  см
        Висота
        15  см
        Вага нетто однієї одиниці
        798  г
        Вага брутто однієї одиниці
        0.883  кг

      Badge-D2C

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      • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.
      • * Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
      • ** Доступно на сайті philips.com/LEDcompatibility-check.
      • *** Відвідайте сайт philips.com/LED-bulbs

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