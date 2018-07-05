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GeoSource 2 clinical ESI software

EEG source imaging software

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Visualize source estimates overlaid on MRI atlas within minutes. Seamlessly integrated with Net Station EEG software. Have confidence in your results.

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Features
Simple, fast electrical source imaging
Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.

Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging
Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.
Click here for more information
Simple, fast electrical source imaging
Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.
Designed for accurate results
Designed for accurate results

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.

Designed for accurate results

Designed for accurate results
High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.
Click here for more information
Designed for accurate results
Designed for accurate results

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.
  • Simple, fast electrical source imaging
  • Designed for accurate results
See all features
Simple, fast electrical source imaging
Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.

Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging
Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.
Click here for more information
Simple, fast electrical source imaging
Simple, fast electrical source imaging

Simple, fast electrical source imaging

Visualize brain activity locations with HD EEG data within minutes. Estimate the cortical sources of scalp activity on a high-resolution MRI atlas head model. Use whole head coverage HD data to determine the cortical sources.
Designed for accurate results
Designed for accurate results

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.

Designed for accurate results

Designed for accurate results
High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.
Click here for more information
Designed for accurate results
Designed for accurate results

Designed for accurate results

High-resolution atlas-based head model with four different tissue types defined.

Documentation

Brochure (1)

Brochure

User manual (1)

User manual

Brochure (1)

Brochure

User manual (1)

User manual

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

User manual (1)

User manual

  • The sale of medical devices is strictly regulated by national laws. Please contact Philips Neuro for further details. Not all products are available in all markets. This page is not an offer to sell a medical device in any country where its sale would be prohibited by law.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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