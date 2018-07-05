Visualize source estimates overlaid on MRI atlas within minutes. Seamlessly integrated with Net Station EEG software. Have confidence in your results.
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Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.
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