The GES 400 system's Net Station 5 software package is engineered for easy acquisition and intuitive review of both standard EEG montages (such as 10-20), and high density EEG montages of up to 256 channels.
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