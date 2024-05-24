For over 20 years Philips has led the way in physiology, putting patients first through continuous innovation. Experience our 10ᵗʰ generation physiology wire: Verrata Plus.
По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.
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