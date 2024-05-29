A tear in the Superior Vena Cava (SVC) during a lead extraction procedure is rare, occurring in just 0.5% of cases.¹ But when a tear does occur, the Bridge Occlusion Balloon can be quickly deployed to stem blood loss and allow time for transition to surgical repair.⁵
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ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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