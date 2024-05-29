TightRail Sub-C is specifically designed for the challenges of the subclavian region, including vessel entry when fibrosis and calcium are present.
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ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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|Device outer diameter
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|Outer sheath outer diameter
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