3D BrainVIEW is an advanced 3D TSE technique that lets you acquire high resolution isotropic data enabling reformats in any plane, including oblique, without loss of resolution helping you enhance your confidence when diagnosing lesions.
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Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.
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