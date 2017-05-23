MultiVane XD delivers high resolution diagnostic images even in the case of severe patient motion by providing motion correction in short scan times*. MultiVane XD works in multiple orientations and for various contrasts (T1w, T2w, FLAIR) helping you to increase your diagnostic confidence.
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