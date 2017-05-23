4D-TRAK XD provides a fast, dynamic contrast-enhanced MR Angiography method with flexible sampling of both the arterial- and venous phase¹ enabling high spatial and temporal resolution simultaneously.
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