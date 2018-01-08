Search terms

EN
UK

Compressed SENSE - Cardiac

MR Clinical Applications

Find similar products

Compressed SENSE is a break-through acceleration technique speeding up not only sequences but your entire exam. This new paradigm in productivity requires a unique implementation, enabling 2D and 3D scans to be up to 50% faster with virtually equal image quality¹. Compressed SENSE can be used in all anatomical contrasts and all anatomies.

Contact & support

On-demand webinar:

Compressed SENSE

Casselman image

Jan W. Casselman, MD, PhD

Chair of the Department of Radiology

A.Z. Sint-Jan Hospital, Bruges, Belgius

Head & Neck "consultant radiologist"

A.Z. Sint Augustinus Hospital, Antwerp, Belgium

Watch now

Up to 50% faster MR exams,

so you can spend your time wisely¹

Discover more about Compressed SENSE

Up to 50% faster MR exams,

so you can spend your time wisely¹

Discover more about Compressed SENSE

Philips MR Compressed SENSE

 

MRI speed done right, every time

Find out more on Compressed SENSE
mr banner

Documentation

Whitepaper (1)

Whitepaper

Brochure (1)

Brochure

Whitepaper (1)

Whitepaper

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Whitepaper (1)

Whitepaper

Brochure (1)

Brochure

  • 1 Compared to scans without Compressed SENSE

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Ви заходите на сайт Philips Healthcare
Please select the checkbox

Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.

Ви належите до вищезазначених категорій осіб?

ТАК НІ