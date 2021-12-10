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    Професійні телевізори

    43BFL2214/12
    • Професійна продуктивність Професійна продуктивність Професійна продуктивність
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F

      Професійні телевізори

      43BFL2214/12

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      Професійні телевізори

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      Професійні телевізори

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

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        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

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        Професійна продуктивність

        із вбудованим Chromecast та гарячим підключенням HDMI

        • 43 дюймів, B-Line
        • на базі Android™

        Вбудований модуль Chromecast для бездротового обміну контентом

        Забезпечуйте плавніше та швидше проведення зустрічей завдяки оперативному бездротовому з’єднанню на великому екрані з будь-якого пристрою Apple, Windows чи Android™. Вбудований модуль Chromecast забезпечує миттєве відтворення презентацій та мультимедіа з мобільних телефонів, ноутбуків та планшетів із роздільною здатністю 4K. Він є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для корпоративного використання.

        Виявлення гарячого підключення HDMI із функцією автоматичного увімк./вимк.

        Коли бездротове з’єднання неможливе, функція виявлення гарячого підключення HDMI розпізнає прямі кабельні з’єднання із джерел презентацій та автоматично змінює джерело й керує функцією увімк./вимк.

        Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність

        Професійні дисплеї Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Дисплеї оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити вебдодатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

        Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа

        Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.

        Інтеграція системи з сертифікатом Crestron Connected

        Підключайте цей професійний дисплей Philips до мережі Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для бездротового й дротового обміну контентом із пристроїв Apple, Windows, Android та Linux.

        Функція розкладу для відтворення вмісту у вибраний час

        Вбудована функція розкладу дозволяє легко запустити контент і додатки на основі часу дня для більш захоплюючого середовища із кращими результатами.

        Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.

        Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl

        Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних дисплеях Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих дисплеях або в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю дисплеїв ви керуєте.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          350  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Режим роботи
          • Горизонтальний
          • 16/7

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          HDMI
          До 3840x2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast
          • HLS
          • Канали з додатками OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені застосунки
          • YouTube
          • Google Play Store*
          • Фільми Google Play
          • Ігри Google Play
          • YouTube Music
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Корпоративні функції

          Презентації з кабельним з’єднанням
          • Автоматичний вибір входу
          • Автоматичне увімкнення
          • Автоматичне вимкнення
          Бездротові презентації
          • Вбудований модуль Chromecast
          • Безпечний спільний доступ
          • Керований у мережі спільний доступ
          Функції інформаційної панелі
          • CMND & Create
          • Функція розкладу
          • Банери
          Керування
          • Crestron Connected (v2)
          • Extron
          • Neets
          • SICP через IP
          Можливість персоналізації
          • Головний екран
          • Назва місця
          • Назва пристрою

        • Функції професійного телевізора

          Професійний режим
          • Керування налаштуваннями ввімкнення
          • Блокування меню встановлення
          • Блокування меню
          • Обмеження гучності
          Керування
          • Дистанційне керування через CMND IP
          • Керування JEDI Android API
          • Керування JAPIT HTML5
          • AppControl
          Зручність
          • Google Помічник*
          • Вхід в обліковий запис Google
          • Підтримка >40 мов меню
          • Прогноз погоди
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнери: AVI, MKV
          • VP9
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані формати зображення
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          20 (2x10)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • DTS-HD
          • Сумісність із Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound
          Зовнішній вихід для гучномовців
          1,5 Вт, моно, 8 Ом

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          F
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          51  Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Екорежим
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          Реєстраційний номер EPREL
          956378

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Пульт дистанційного керування 22AV1905A/12
          • 2 батареї AAA
          • Кабель живлення
          • Адаптер RJ48–DB9
          Додатково
          Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          • 802.11 ac
          • Wi-Fi Direct

        • Можливість підключення знизу

          Антена
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI3
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          USB2
          USB 2.0
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          Зовнішнє живлення
          12 В, макс. 1,5 А
          Зовнішній вихід для гучномовців
          Міні-роз’єм

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          HDMI1
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 3.0

        • Вдосконалення під’єднання

          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • Автоматичний вибір входу

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри

          Ширина телевізора
          958  мм
          Висота телевізора
          560  мм
          Глибина телевізора
          77/80  мм
          Вага виробу
          7,6  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          • M6
          • 100 x 200 мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Google Cast потребує доступу до серверів Google.
            • Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
            • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC

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