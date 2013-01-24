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Професійні телевізори

50HFL5114U/12
Загальна оцінка / 5
  • Розумніші можливості підключення Розумніші можливості підключення Розумніші можливості підключення
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    Професійні телевізори

    50HFL5114U/12

    Розумніші можливості підключення

    Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

    Професійні телевізори

    Розумніші можливості підключення

    Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

    Розумніші можливості підключення

    Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

    Професійні телевізори

    Розумніші можливості підключення

    Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

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      Розумніші можливості підключення

      із вбудованим Chromecast та Netflix

      • MediaSuite, 50 дюймів
      • на базі Android™

      Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність

      Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

      Вбудований модуль Chromecast™ для легкого обміну контентом

      Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.

      Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа

      Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.

      Регульований інтерфейс – це персоналізовані логотипи та кольори

      Philips MediaSuite пропонує чіткий, простий в навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.

      Вбудовані аналітичні дані надають статистику використання

      Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням телевізора Philips MediaSuite на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном. Запускайте миттєві опитування клієнтів про рівень задоволення, щоб отримувати цінну інформацію від гостей на місці.

      Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl

      Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

      Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.

      Персоналізоване використання завдяки CMND & Check-in

      Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи Ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.

      Вбудований Netflix зі спеціальною кнопкою дистанційного керування

      Доступ до вбудованого Netflix робить перегляд найновіших фільмів та шоу з облікового запису простішим, швидшим та зручнішим. Немає потреби в зовнішніх програвачах чи супутниковому телебаченні, що дозволяє зменшити експлуатаційні витрати і забезпечує акуратне встановлення, зберігаючи сучасний вигляд приміщення. Спеціальна кнопка Netflix на пульті дистанційного керування забезпечує миттєвий доступ для ефективного використання. До активації Netflix застосовуються Умови та положення.

      Google Помічник™ забезпечує швидше, розумніше керування

      Функція керування голосом та швидші відповіді доступні завдяки пульту дистанційного керування з підтримкою Google Помічника™ (22AV2025B/00). Відкрийте YouTube. Збільште гучність. Відтворюйте улюблені пісні й миттєво отримуйте всю потрібну інформацію, таку як оновлення погоди, список завдань і навіть усні переклади. З Google Помічником™ можливості безмежні.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        126  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        50  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Яскравість
        350  кд/м²

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        20 (2x10)  Вт
        Гучномовці
        • 2.0
        • Направлені вниз
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Функції звуку
        • DTS-HD
        • Сумісність із Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Android TV

        Об’єм пам’яті (флеш)
        16 Гб*
        ОС
        Android TV™ 9 (Pie)
        Попередньо встановлені додатки
        • Netflix*
        • YouTube
        • Google Play Store*
        • Музика Google Play
        • Фільми Google Play
        • Ігри Google Play

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (до 2160p60)
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast
        • HLS
        • Канали з додатками OTT

      • Бездротове підключення

        Бездротова мережа LAN
        • 802.11 ac
        • Wi-Fi Direct

      • Під’єднання, бічна панель

        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        HDMI1
        HDMI 2.0 із HDCP 2.2
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм

      • Можливість підключення знизу

        Зовнішнє живлення
        12 В, макс. 1,5 А
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антена
        IEC-75
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм
        Зовнішнє керування
        RJ-48
        USB2
        USB 2.0
        HDMI2
        HDMI 2.0 із HDCP 2.2

      • Вдосконалення під’єднання

        HDMI
        • ARC (усі роз’єми)
        • Автоматичний вибір входу
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress

      • Готельні функції

        Спільний доступ
        • Вбудований модуль Chromecast Ultra
        • Безпечний спільний доступ
        • Керований у мережі спільний доступ
        Ваша марка
        • Головний екран з можливістю налаштування
        • Додаток-вітання з можливістю налаштування
        • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
        • CMND & Create
        • Користувацька панель (HTML та APK)
        Зручність
        • Google Помічник*
        • Вхід в обліковий запис Google
        • Прогноз погоди
        • Підтримка >40 мов меню
        • Годинник у режимі вимкнення
        • Тематичне ТБ
        • Будильник
        • Таймер сну
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • Групове керування телевізором
        • Локальні оновлення через USB
        • Миттєве початкове клонування
        CMND&Check-In
        • Ім’я гостя
        • Мова гостя
        • Повідомлення
        • Рахунок за ТБ
        • Експрес-виписка
        Дистанційне керування
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
        Керування
        • AppControl
        • JEDI Native Android TV Control
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        • Crestron Connected
        • Джойстик
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • SecureMedia
        Керування живленням
        • Швидкий початок
        • Автоматичне увімкнення
        • Автоматичне вимкнення
        Генерація доходу
        MyChoice
        Режим готелю
        • Керування налаштуваннями ввімкнення
        • Обмеження гучності
        • Блокування меню встановлення
        • Блокування меню
        • Блокування керування джойстиком
        • Режим в’язниці

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка системи виклику медсестри
        Зручність
        • Двосторонній зв’язок
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнери: AVI, MKV
        • VP9
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        Підтримувані формати зображення
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        HDMI 1/2
        До 3840x2160p при 60 Гц
        Тюнер
        • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
        • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
        USB, LAN
        • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
        • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Підставка з кантом
        • Пульт дистанційного керування 22AV1905B/00
        • 2 батареї AAA
        • Кабель живлення
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        Додатково
        • Пульт ДК із функцією керування голосом 22AV2025B/00
        • Цифровий пульт ДК 22AV2005B/00
        • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
        • Зовнішній годинник 22AV1860A/12
        • Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Клас маркування енергоспоживання
        A+
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        70  Вт
        Річне споживання енергії
        103  кВт·год
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1128  мм
        Висота телевізора
        655  мм
        Глибина телевізора
        81/86  мм
        Ширина телевізора (з підставкою)
        1128  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        712  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        215  мм
        Вага виробу
        10,4  кг
        Вага виробу (+ підставка)
        10,6  кг
        Сумісність з настінним кріпленням VESA
        • M6
        • 200 x 200 мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл

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          • Netflix: застосовуються певні умови та положення, які потрібно прийняти для активації додатка.
          • Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
          • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
          • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
          • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
          • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
          • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
          • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC