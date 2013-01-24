Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.
Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.
Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.
Philips MediaSuite пропонує чіткий, простий в навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.
Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням телевізора Philips MediaSuite на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном. Запускайте миттєві опитування клієнтів про рівень задоволення, щоб отримувати цінну інформацію від гостей на місці.
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.
Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи Ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.
Доступ до вбудованого Netflix робить перегляд найновіших фільмів та шоу з облікового запису простішим, швидшим та зручнішим. Немає потреби в зовнішніх програвачах чи супутниковому телебаченні, що дозволяє зменшити експлуатаційні витрати і забезпечує акуратне встановлення, зберігаючи сучасний вигляд приміщення. Спеціальна кнопка Netflix на пульті дистанційного керування забезпечує миттєвий доступ для ефективного використання. До активації Netflix застосовуються Умови та положення.
Функція керування голосом та швидші відповіді доступні завдяки пульту дистанційного керування з підтримкою Google Помічника™ (22AV2025B/00). Відкрийте YouTube. Збільште гучність. Відтворюйте улюблені пісні й миттєво отримуйте всю потрібну інформацію, таку як оновлення погоди, список завдань і навіть усні переклади. З Google Помічником™ можливості безмежні.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Android TV
Тюнер/Прийом/Передача
Бездротове підключення
Під’єднання, бічна панель
Можливість підключення знизу
Вдосконалення під’єднання
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Аксесуари
Потужність
Розміри