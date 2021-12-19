Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
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Професійна продуктивність
із вбудованим Chromecast та гарячим підключенням HDMI
65 дюймів, B-Line
на базі Android™
Вбудований модуль Chromecast для бездротового обміну контентом
Забезпечуйте плавніше та швидше проведення зустрічей завдяки оперативному бездротовому з’єднанню на великому екрані з будь-якого пристрою Apple, Windows чи Android™. Вбудований модуль Chromecast забезпечує миттєве відтворення презентацій та мультимедіа з мобільних телефонів, ноутбуків та планшетів із роздільною здатністю 4K. Він є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для корпоративного використання.
Виявлення гарячого підключення HDMI із функцією автоматичного увімк./вимк.
Коли бездротове з’єднання неможливе, функція виявлення гарячого підключення HDMI розпізнає прямі кабельні з’єднання із джерел презентацій та автоматично змінює джерело й керує функцією увімк./вимк.
Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність
Професійні дисплеї Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Дисплеї оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити вебдодатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.
Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа
Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.
Інтеграція системи з сертифікатом Crestron Connected
Підключайте цей професійний дисплей Philips до мережі Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для бездротового й дротового обміну контентом із пристроїв Apple, Windows, Android та Linux.
Функція розкладу для відтворення вмісту у вибраний час
Вбудована функція розкладу дозволяє легко запустити контент і додатки на основі часу дня для більш захоплюючого середовища із кращими результатами.
Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.
Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних дисплеях Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих дисплеях або в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю дисплеїв ви керуєте.
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Google Cast потребує доступу до серверів Google.
Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC
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