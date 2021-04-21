Аллергены дома. Пылевые клещи

Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей, за что-то опасное и атакует его. Одним из таких веществ являются фекалии пылевых клещей.
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Аллергены можно разделить на уличные и бытовые. Пылевые клещи, а точнее белки в их фекалиях, являются ярким примером бытового аллергена. Размер пылевого клеща всего одна четвертая-одна третья миллиметра. Они слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, но под микроскопом они выглядят как белые жучки. У них восемь ног, поэтому они относятся не к отряду насекомых, а к отряду членистоногих, как и пауки. Пылевые клещи обитают в матрасах, коврах, подушках, постельных принадлежностях или обивке мебели, которая служит им в качестве гнезд. Они вырабатывают аллергены, которые могут переноситься воздушным путем, поднимаясь в воздух в результате какой-либо деятельности, в том числе инициированной человеком (например, в ходе уборки, ходьбы и застилания кровати) или перемещаются при помощи воздушных потоков.[1]
Когда они появляются?
Пылевых клещей можно обнаружить круглый год, но чаще они встречаются летом при высокой влажности.
Как избежать пылевых клещей?
Пылевые клещи хорошо себя чувствуют при температуре 20-25 градусов Цельсия. Им также подходит уровень влажности 70-80 %, поэтому в большинстве случаев лучше всего поддерживать влажность в доме на уровне 40-50 %, используя осушитель или кондиционер.[2]
Так как пылевые клещи чаще всего встречаются в спальне, ниже приведены некоторые рекомендации по борьбе с пылевыми клещами:
Очистители воздуха Philips имеют встроенную многослойную фильтрацию, которая способна удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как пылевые клещи. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по этой ссылке.
[1] www.aafa.org/dust-mite-allergy
[2] Дж. Портной (Portnoy J) и др. Целевая рабочая группа и оценка практических параметров. Рабочая группа, оценка практических параметров. Оценка окружающей среды и контроль воздействия пылевых клещей: практический параметр. Журнал "Аллергия, астма, иммунология" (Allergy Asthma Immunol), 2013 г.