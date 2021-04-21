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Аллергены дома. Пылевые клещи
Статьи о качестве воздуха Аллергены. Пылевые клещи

Аллергены дома. Пылевые клещи

Как может помочь продукция Philips?

Чтение: 5 мин

Мы считаем, что всегда есть способ сделать жизнь лучше. Именно поэтому мы стремимся создавать комплексные решения, которые помогут улучшить качество воздуха дома, особенно если речь идет о аллергенах. В этой статье мы поговорим о пылевых клещах, и расскажем, как с помощью очистителя воздуха Philips вы сможете избавиться от них.

Итак, что же такое пылевые клещи?

Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей, за что-то опасное и атакует его. Одним из таких веществ являются фекалии пылевых клещей.

 

Поговорим об этом подробнее

Аллергены можно разделить на уличные и бытовые. Пылевые клещи, а точнее белки в их фекалиях, являются ярким примером бытового аллергена. Размер пылевого клеща всего одна четвертая-одна третья миллиметра. Они слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, но под микроскопом они выглядят как белые жучки. У них восемь ног, поэтому они относятся не к отряду насекомых, а к отряду членистоногих, как и пауки. Пылевые клещи обитают в матрасах, коврах, подушках, постельных принадлежностях или обивке мебели, которая служит им в качестве гнезд. Они вырабатывают аллергены, которые могут переноситься воздушным путем, поднимаясь в воздух в результате какой-либо деятельности, в том числе инициированной человеком (например, в ходе уборки, ходьбы и застилания кровати) или перемещаются при помощи воздушных потоков.[1]

 

Когда они появляются?

Пылевых клещей можно обнаружить круглый год, но чаще они встречаются летом при высокой влажности.

 

Как избежать пылевых клещей?

Пылевые клещи хорошо себя чувствуют при температуре 20-25 градусов Цельсия. Им также подходит уровень влажности 70-80 %, поэтому в большинстве случаев лучше всего поддерживать влажность в доме на уровне 40-50 %, используя осушитель или кондиционер.[2]

 

Так как пылевые клещи чаще всего встречаются в спальне, ниже приведены некоторые рекомендации по борьбе с пылевыми клещами:

 

  • Регулярно очищайте матрасы с помощью пылесоса с высокой степенью фильтрации, например, с фильтром HEPA
  • Наденьте на матрасы, пуховые одеяла и подушки антиаллергенные чехлы для защиты от пылевых клещей
  • Дляуменьшения количества частиц пыли и уровня аллергенов в них следует стирать постельное белье при температуре 60C.
  • Используйте моющиеся коврики и деревянные полы. Вместо штор — жалюзи.
  • Переместите пыльные украшения, книги и журналы в другую комнату.
  • Не позволяйте детям, склонным к аллергическим реакциям, спать на нижнем ярусе кровати, куда могут попасть аллергены[2]

 

Очистители воздуха Philips имеют встроенную многослойную фильтрацию, которая способна удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как пылевые клещи. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по этой ссылке.

Сделайте вдох и почувствуйте разницу уже сегодня.

 

[1] www.aafa.org/dust-mite-allergy

[2] Дж. Портной (Portnoy J) и др. Целевая рабочая группа и оценка практических параметров. Рабочая группа, оценка практических параметров. Оценка окружающей среды и контроль воздействия пылевых клещей: практический параметр. Журнал "Аллергия, астма, иммунология" (Allergy Asthma Immunol), 2013 г.

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