Аллергены дома. Пыльца

Мы считаем, что всегда есть способ сделать жизнь лучше. Именно поэтому мы стремимся создавать комплексные решения, которые помогут улучшить качество воздуха дома. В этой статье мы рассмотрим один из наиболее распространенных респираторных аллергенов — пыльцу и расскажем, как можно взять ситуацию под контроль.

Что же такое пыльца?

Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей, страдающих от аллергии, иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей за что-то опасное и атакует его. Одним из таких аллергенов является пыльца.

Поговорим об этом подробнее

Аллергены можно разделить на внешние и бытовые. Пыльца — один из наиболее распространенных внешних аллергенов. Пыльца состоит из отдельных зерен, содержащих клетки мужского пола. Наибольшее количество пыльцы обычно высвобождают ветроопыляемые растения во время опыления. Эта легкая пыль может перемещаться на сотни километров. Чем ветреннее, тем выше распространение пыльцы и больше ее концентрация. Дождь прибивает пыльцу к земле, что снижает риск возникновения симптомов сенной лихорадки. Некоторым людям для запуска тяжелой аллергической реакции достаточно всего несколько гранул пыльцы.[1][2]

Несмотря на то, что пыльца в основном относится к внешним аллергенам, важно знать, что частицы пыльцы легко попадают в дом.

[1] www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/pollen-allergy/

[2] www.webmd.com/allergies/how-weather-affects-allergies