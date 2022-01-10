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    Аллергены дома. Пыльца
    Статьи о качестве воздуха Аллергены дома. Пыльца

    Аллергены дома. Пыльца

    Как может помочь продукция Philips?

    Чтение: 5 мин

    Мы считаем, что всегда есть способ сделать жизнь лучше. Именно поэтому мы стремимся создавать комплексные решения, которые помогут улучшить качество воздуха дома. В этой статье мы рассмотрим один из наиболее распространенных респираторных аллергенов — пыльцу и расскажем, как можно взять ситуацию под контроль.

     

    Что же такое пыльца?

    Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей, страдающих от аллергии, иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей за что-то опасное и атакует его. Одним из таких аллергенов является пыльца.

     

    Поговорим об этом подробнее

    Аллергены можно разделить на внешние и бытовые. Пыльца — один из наиболее распространенных внешних аллергенов. Пыльца состоит из отдельных зерен, содержащих клетки мужского пола. Наибольшее количество пыльцы обычно высвобождают ветроопыляемые растения во время опыления. Эта легкая пыль может перемещаться на сотни километров. Чем ветреннее, тем выше распространение пыльцы и больше ее концентрация. Дождь прибивает пыльцу к земле, что снижает риск возникновения симптомов сенной лихорадки. Некоторым людям для запуска тяжелой аллергической реакции достаточно всего несколько гранул пыльцы.[1][2]

     

    Несмотря на то, что пыльца в основном относится к внешним аллергенам, важно знать, что частицы пыльцы легко попадают в дом.

     

    [1] www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/pollen-allergy/

    [2] www.webmd.com/allergies/how-weather-affects-allergies
    Аллергены дома. Типы пыльцы и сроки появления

    Каковы типы пыльцы и когда они появляются?

    1. Пыльца трав

    Сезон: обычно весна (с апреля по июнь), но пыльца также может быть обнаружена в сентябре в южных странах

     

    2. Пыльца сорных трав

    Сезон: в основном летом, но в средиземноморском регионе сохраняется в атмосфере гораздо дольше

     

    3. Пыльца деревьев

    Сезон: как правило, весна и лето, но как и в случае с другими типами пыльцы, указанными выше, точное время может варьироваться в зависимости от региона Европы и даже года

     

    Многие страны производят календари пыльцы, которые показывают типичные периоды, в которых можно ожидать появления различных типов пыльцы. Для получения дополнительной информации посетите местные веб-сайты для пациентов с сенной лихорадкой.

     

    Как можно отслеживать пыльцу?

    К счастью, существуют прогнозы пыльцы. Они основаны на различных экологических и сезонных факторах, включая прошлое и текущее количество пыльцы и погодные условия. Прогноз пыльцы поможет людям, страдающим аллергией, спланировать свой день. Прогнозы пыльцы для вашего региона можно найти вприложении Philips Clean Home+ или в Интернете.

     

    Что такое концентрация пыльцы?

    Концентрация пыльцы — это показатель пыльцы в воздухе в течение определенного периода времени и выражается в количестве пыльцевых зерен на кубический метр воздуха. Обычно рассчитывается концентрация пыльцы определенного типа. Чем выше концентрация пыльцы, на которую у вас аллергия, тем выше вероятность появления симптомов аллергии.

     

    Как избежать пыльцы?

    Так как пыльца может попасть в дом на одежде и животных, важно избегать контакта с ней при нахождении на улице. Вот несколько полезных рекомендаций:

     

    • Следите за прогнозами пыльцы ежедневно и по возможности оставайтесь в помещении, когда концентрация пыльцы высока
    • Если нужно выйти на улицу, нанесите эффективный противоаллергенный бальзам вокруг края каждой ноздри, чтобы блокировать попадание пыльцы в носовую полость
    • Носите большие солнечные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза
    • Если вы ездите на работу, во время сезона пыльцы старайтесь избегать пеших прогулок, езды на велосипеде и автомобиле с опущенными стеклами
    • Не косите газоны и не собирайте опавшие листья
    • В дни с высокой концентрацией пыльцы по возвращении домой сразу же кладите вещи в стиральную машину и принимайте душ
    • В периоды высокой концентрации пыльцы не рекомендуется сушить вещи на улице
    • Используйте капли солевого раствора для удаления пыльцы со слизистой оболочки глаз[3][4][5]

     

    Очистители воздуха Philips оснащены встроенной многослойной фильтрацией, которая способна удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как пыльца. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по этой ссылке.

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    [3] patients.eaaci.org/pollen/

    [4] www.nhs.uk/Conditions/Hay-fever/Pages/Introduction.aspx

    [5] www.webmd.com/allergies/features/allergies-and-exercising-outside

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