Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства за что-то опасное и атакует его. Примером этих веществ являются белки, которые может образовывать плесень.

Поговорим об этом подробнее

Плесневые грибы или плесень — это разновидности грибов, которые отличаются от растений или животных способом воспроизведения и роста. Они создают споры, которые распространяются по воздуху, некоторые в сухую ветреную погоду, а другие — в тумане или в виде росы при высокой влажности. Эти споры также могут оставаться в воздухе в течение некоторого времени, так как легко переносятся воздушным потоком. У некоторых людей при вдыхании этих спор может возникнуть аллергическая реакция. Несмотря на то, что существует множество типов плесневых грибов, лишь несколько десятков из них вызывают аллергические реакции. [1]

Какие существуют типы плесени и когда они возникают?

1. Уличная плесень

Сезон: пики в конце лета и на протяжении всей осени в результате гниения листьев и других биоматериалов

2. Бытовая плесень

Сезон: круглый год, концентрация может колебаться в зависимости от уровня влажности в доме, более распространена во время пикового сезона уличной плесени.[1] Можно очистить воздух в доме от аллергенов, содержащихся в воздухе, на 99,97 % с помощью наших усовершенствованных многослойных фильтровв превосходных системах очистки.

Как избежать образования плесени?

Избежать контакта со спорами плесени на улице непросто, но к счастью, есть несколько способов ограничить рост плесени в помещении. Вот несколько рекомендаций:

Регулярно проверяйте стены за мебелью и радиаторами отопления на наличие пятен плесени, а также обеспечьте циркуляцию воздуха, не вешая предметы на стену

Заменяйте все предметы, подверженные росту плесени, например обои или шторы для душа

Почините протекающие трубы под раковинами и в подвале

Открывайте окна или регулярно используйте функцию микропроветривания, даже в зимнее время

Используйте вытяжной вентилятор на кухне/в ванной комнате для удаления испарений и избыточной влаги, регулярно очищайте его

Каждую неделю проводите влажную уборку всех поверхностей, вытирайте все влажные поверхности в ванной комнате после душа, чтобы предотвратить рост плесени

Закрывайте емкости крышками, чтобы избежать повышения влажности воздуха и/или образования конденсата на холодных поверхностях, таких как окна и стены, которые могут способствовать росту плесени

Не допускайте повышения уровня влаги, не сушите вещи на радиаторе отопления или над ним. Вместо этого повесьте вещи на бельевую веревку, сушилку для белья на улице или сушите вещи в сушилке с паровыпускной трубой, выходящей наружу

Для поддержания оптимального уровня влажности 40–50 % рекомендуется использовать осушитель

При необходимости косметического ремонта используйте антиплесневые краски для стен[2][3]

Очистители воздуха Philips оснащены встроенной многослойной фильтрацией, которая способна удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как плесень. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по этой ссылке.