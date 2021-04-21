Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства за что-то опасное и атакует его. Примером этих веществ являются белки, которые может образовывать плесень.
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Плесневые грибы или плесень — это разновидности грибов, которые отличаются от растений или животных способом воспроизведения и роста. Они создают споры, которые распространяются по воздуху, некоторые в сухую ветреную погоду, а другие — в тумане или в виде росы при высокой влажности. Эти споры также могут оставаться в воздухе в течение некоторого времени, так как легко переносятся воздушным потоком. У некоторых людей при вдыхании этих спор может возникнуть аллергическая реакция. Несмотря на то, что существует множество типов плесневых грибов, лишь несколько десятков из них вызывают аллергические реакции. [1]
Какие существуют типы плесени и когда они возникают?
1. Уличная плесень
Сезон: пики в конце лета и на протяжении всей осени в результате гниения листьев и других биоматериалов
2. Бытовая плесень
Сезон: круглый год, концентрация может колебаться в зависимости от уровня влажности в доме, более распространена во время пикового сезона уличной плесени.[1] Можно очистить воздух в доме от аллергенов, содержащихся в воздухе, на 99,97 % с помощью наших усовершенствованных многослойных фильтровв превосходных системах очистки.
Как избежать образования плесени?
Избежать контакта со спорами плесени на улице непросто, но к счастью, есть несколько способов ограничить рост плесени в помещении. Вот несколько рекомендаций:
Очистители воздуха Philips оснащены встроенной многослойной фильтрацией, которая способна удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как плесень. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по этой ссылке.