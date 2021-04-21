Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей, за что-то опасное и атакует его. Одним из этих веществ являются белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.

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Перхоть домашних животных состоит из крошечных, даже микроскопических кусочков кожи, которые переносят кошки, собаки, грызуны и птицы с шерстью или перьями. Перхоть животных может вызывать аллергические реакции у людей с особой чувствительностью. Но стоит беспокоиться не только о коже вашего питомца. Белки, обнаруженные в слюне, моче и кале, также могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Аллергены домашних животных могут попасть в воздух, когда животное гладят или вычесывают или после вытирания пыли, уборки пылесосом или другой работы по дому. Благодаря малому размеру и весу, попадая в воздух, они могут оставаться там, не оседая на пол, в течение длительного времени[1].

Существуют ли гипоаллергенные кошки?

К сожалению, ответ отрицательный, независимо от длины шерсти, слюна, моча и перхоть кошки также являются источниками аллергенов. Некоторые породы кошек, такие как сибирская и русская голубая кошка, считаются менее аллергенными, однако такого понятия, как гипоаллергенная кошка не существует.[2][3]