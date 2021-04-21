Иммунная система защищает вас от чужеродных агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые могут вызывать инфекции. Тем не менее, у людей с аллергией иммунная система принимает вещество, которое обычно безвредно для большинства людей, за что-то опасное и атакует его. Одним из этих веществ являются белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.
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Перхоть домашних животных состоит из крошечных, даже микроскопических кусочков кожи, которые переносят кошки, собаки, грызуны и птицы с шерстью или перьями. Перхоть животных может вызывать аллергические реакции у людей с особой чувствительностью. Но стоит беспокоиться не только о коже вашего питомца. Белки, обнаруженные в слюне, моче и кале, также могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.
Аллергены домашних животных могут попасть в воздух, когда животное гладят или вычесывают или после вытирания пыли, уборки пылесосом или другой работы по дому. Благодаря малому размеру и весу, попадая в воздух, они могут оставаться там, не оседая на пол, в течение длительного времени[1].
Существуют ли гипоаллергенные кошки?
К сожалению, ответ отрицательный, независимо от длины шерсти, слюна, моча и перхоть кошки также являются источниками аллергенов. Некоторые породы кошек, такие как сибирская и русская голубая кошка, считаются менее аллергенными, однако такого понятия, как гипоаллергенная кошка не существует.[2][3]
Как избежать контакта с перхотью домашних животных?
Благодаря микроскопическим размерам и неровной форме аллергены домашних животных легко остаются на мебели, постельном белье, тканях и разнообразных предметах в доме и за его пределами. Поэтому перхоть домашних животных легко распространяется по дому и может появляться даже в домах и зданиях, где нет домашних животных. К счастью, есть несколько способов контроля над перхотью:
Очистители воздуха Philips оснащены встроенной многослойной фильтрацией, которая позволяет удалять 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как перхоть домашних животных. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать воздух в доме чистым и здоровым, перейдите по ссылке.
[1] www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/pet-dander
[2] www.aafa.org/control-indoor-allergens/
[3] Адриан Моррис (Adrian Morris). ОСНОВЫ АЛЛЕРГИИ. Текущая аллергия; Клиническая иммунология (ABC OF ALLERGOLOGY. Current Allergy, Clinical Immunology), июнь 2008 г., том 21, номер 2
[4] B.-M. Bellach. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998. Gesundheitswesen 61 (1999) Sonderheft 2 S55–S56. Robert Koch-Institut, Berlin.
[5] Оценка условий окружающей среды и контроль воздействия: практический предмет изучения — пушистые животные. Дж. Портной (J. Portnoy ) и др., журнал "Аллергия, астма и иммунология" (Allergy Asthma Immunol) 108 (2012) 223.e1-223.e15