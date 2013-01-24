Мы знаем, что одна из причин покупки увлажнителя воздуха, — это желание дышать чистым воздухом и жить в комфортной обстановке. Мы также знаем, что многих из вас интересует вопрос: нужно ли заменять увлажняющий фильтр, и если нужно, то как часто?

У нас есть ответ на этот вопрос. Замена увлажняющего фильтра продлевает срок службы увлажнителя воздуха и оптимизирует его производительность.

Чтобы увлажнитель воздуха работал с максимальной эффективностью и приносил пользу, мы настоятельно рекомендуем приобрести для вашего устройства увлажняющие фильтры Philips.