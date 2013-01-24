Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Замена фильтра

    Замена фильтров увлажнителя воздуха

    Мы знаем, что одна из причин покупки увлажнителя воздуха, — это желание дышать чистым воздухом и жить в комфортной обстановке. Мы также знаем, что многих из вас интересует вопрос: нужно ли заменять увлажняющий фильтр, и если нужно, то как часто?

     

    У нас есть ответ на этот вопрос. Замена увлажняющего фильтра продлевает срок службы увлажнителя воздуха и оптимизирует его производительность.

     

    Чтобы увлажнитель воздуха работал с максимальной эффективностью и приносил пользу, мы настоятельно рекомендуем приобрести для вашего устройства увлажняющие фильтры Philips.

    Выберите ваш увлажнитель воздуха

    Какую модель увлажнителя воздуха я использую?
    Ответы на часто задаваемые вопросы
    Контактная информация
    увлажнитель воздуха

    Название модели можно найти на задней панели очистителя воздуха

     

    Найти название модели увлажнителя воздуха Philips очень легко. Просто посмотрите на заднюю панель изделия Philips. Здесь указано название модели, например "Увлажнитель воздуха Philips серии 2000" и т.д.

    Замена фильтров: увлажнитель воздуха серии 1000 (HU47XX) 


    Перед началом работы:     заменяйте фильтр каждые 3 месяца, чтобы обеспечить эффективную работу прибора. Перед заменой увлажняющего фильтра обязательно отключайте увлажнитель воздуха от сети.
    Увлажнитель воздуха серии 1000

    Загрузка инструкции по эксплуатации
    очистка увлажнителя воздуха

    Шаг 1.

    Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды. Снимите увлажняющий фильтр с держателя. Утилизируйте использованный фильтр.
    Замена фильтров увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.
    ремонт осушителя воздуха

    Шаг 3.

    Установите новый увлажняющий фильтр на держатель. Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.
    фильтры увлажнителя воздуха

    Шаг 4.

    Установите верхний блок на резервуар для воды.

    Купить фильтры для увлажнителя воздуха серии 1000

    Замена фильтров: увлажнитель воздуха серии 2000 (HU48XX)


    Перед началом работы:     заменяйте фильтр каждые 3 месяца, чтобы обеспечить эффективную работу прибора. Перед заменой увлажняющего фильтра обязательно отключайте увлажнитель воздуха от сети.
    Увлажнитель воздуха серии 2000
    очистка увлажнителя воздуха
    простой в использовании увлажнитель воздуха

    Шаг 1.

    Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды. Снимите увлажняющий фильтр с держателя. Утилизируйте использованный фильтр.
    Техническое обслуживание увлажнителя воздуха
    ремонт увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.

    Установите новый увлажняющий фильтр на держатель. Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.
    Фильтры осушителя воздуха

    Шаг 3.

    Установите верхний блок на резервуар для воды.

    Купить фильтры для увлажнителя воздуха серии 2000

    Замена фильтров: увлажнитель воздуха серии 5000 (HU593X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор замены фильтра. Перед заменой увлажняющего фильтра всегда отключайте устройство от сети
    Увлажнитель воздуха серии 5000
    очистка увлажнителя воздуха

    Шаг 1.

    Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды. Снимите увлажняющий фильтр с держателя. Утилизируйте использованный фильтр.
    Замена фильтров увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.
    ремонт осушителя воздуха

    Шаг 3.

    Установите новый увлажняющий фильтр на держатель. Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.
    фильтры увлажнителя воздуха

    Шаг 4.

    Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра NanoProtect.

    Купить фильтры для увлажнителя воздуха серии 5000

    Замена увлажняющего фильтра: увлажнитель воздуха серии 5000 (HU593X)


    Перед началом работы:     заменяйте фильтр каждые 3 месяца, чтобы обеспечить эффективную работу прибора. Перед заменой увлажняющего фильтра обязательно отключайте увлажнитель воздуха от сети.
    Увлажнитель воздуха серии 5000
    очистка увлажнителя воздуха
    простой в использовании увлажнитель воздуха

    Шаг 1.

    Снимите диск с фильтром с крепления. Разблокируйте фиксаторы на краю диска.
    Техническое обслуживание увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Сожмите защелки на другой стороне диска, чтобы достать из него фильтр.
    ремонт увлажнителя воздуха
    Фильтры осушителя воздуха

    Шаг 3.

    Извлеките отслуживший вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud. Снимите упаковочный материал с нового вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud.
    очистка увлажнителя воздуха
    Замена фильтров увлажнителя воздуха

    Шаг 4.

    Установите новый вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud в диск,затем заблокируйте фиксаторы на диске увлажняющего фильтра. Установите диск увлажняющего фильтра на крепление для фильтра.

    Купить фильтры для увлажнителя воздуха серии 5000

    Замена фильтров: осушитель воздуха серии 5000 (DE520X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A5". Перед заменой увлажняющего фильтра всегда отключайте устройство от сети.
    Осушитель воздуха серии 5000
    Загрузка инструкции по эксплуатации
    ремонт осушителя воздуха

    Шаг 1.

    Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды. Снимите увлажняющий фильтр с держателя. Утилизируйте использованный фильтр.
    фильтры увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.
    очистка увлажнителя воздуха

    Шаг 3.

    Установите новый увлажняющий фильтр на держатель. Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.

    Нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 3 секунд, чтобы сбросить показания счетчика срока службы фильтра HEPA.

    Как заменить фильтр
    предварительной очистки?

    Фильтр предварительной очистки можно (и нужно) мыть раз в месяц. 
    Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как промыть фильтр предварительной очистки для конкретной модели устройства. 
    (фильтры одних очистителей воздуха следует промывать под проточной водой, а других — очищать с помощью пылесоса).

    Часто задаваемые вопросы о фильтрах для увлажнителей воздуха

    Когда следует заменять фильтры увлажнителя воздуха Philips?

    Увлажнитель воздуха Philips оснащен индикатором, уведомляющим о необходимости замены фильтра. Необходимо заменять фильтры в увлажнителе, как только появится уведомление. Обычно фильтр следует заменять каждые три месяца. Если фильтр по-прежнему находится в хорошем состоянии, его можно использовать дольше, но мы настоятельно рекомендуем выполнять замену не реже одного раза в год.

     

    Информация на данной странице относится к следующим моделям: HU4811/60, HU4803/01 

    На фильтре увлажнителя воздуха Philips появились белые/желтые пятна

    Если вы заметили белый или желтый налет на фильтре увлажнителя воздуха Philips, попытайтесь решить проблему с помощью рекомендаций, представленных ниже.

     

    Увлажнитель воздуха не очищен от накипи

    Если фильтр в увлажнителе воздуха Philips очищается от накипи реже, чем рекомендуется (каждые 2 недели), накипь может накапливаться и снижать качество его работы, а также создавать белые или желтые отложения на фильтре.

    Чтобы решить эту проблему, очистите фильтр от накипи, выполнив следующие действия:

    1. Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды ("A" и "B" на рисунке ниже).
    2. Извлеките увлажняющий фильтр из держателя фильтра ("С" на рисунке ниже).

     

    1. Смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус в емкости, объем которой позволяет погрузить в нее увлажняющий фильтр.
    2. Оставьте увлажняющий фильтр отмокать в растворе на один час.
    3. Слейте уксусный раствор.
    4. Промойте увлажняющий фильтр под струей воды, чтобы удалить остатки уксуса. Во время ополаскивания поворачивайте фильтр, чтобы промыть его со всех сторон.
    5. Дождитесь, пока остатки воды стекут с увлажняющего фильтра.
    6. Соберите увлажняющий фильтр и держатель фильтра.
    7. Установите увлажняющий фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.
    8. Установите верхний блок на резервуар для воды.

     

    Для предотвращения подобных ситуаций очищайте фильтр от накипи каждые две недели.

     

    Примечание.

    • Не сжимайте фильтр. Это может привести к его повреждению и снизить эффективность увлажнения воздуха. 
    • Не сушите фильтр под воздействием прямых солнечных лучей.

                                                                                              

    Информация на данной странице относится к следующим моделям: HU4811/60, HU4803/01.

    abc
    Очистка фильтра увлажнителя воздуха Philips от накипи

    Когда мигает первый индикатор (с индикацией CLEAN 1/5), необходимо очистить увлажняющий фильтр от накипи.

     

    1. Чтобы очистить увлажняющий фильтр от накипи, сначала извлеките его из резервуара для воды (Примечание: перед извлечением фильтра необходимо сначала извлечь резервуар).
    2. Затем смешайте в равных пропорциях белый уксус (5 мл уксусной кислоты/100 мл воды) с водопроводной водой в емкости, объем которой позволяет погрузить в нее увлажняющий фильтр. Если на фильтре имеются белые отложения (накипь), то сторона, на которой они находятся, должна быть погружена в воду. Оставьте увлажняющий фильтр в растворе на 1 час.
    3. Затем слейте уксусный раствор.
    4. Промойте увлажняющий фильтр под струей воды, чтобы удалить остатки уксуса. Во время ополаскивания поворачивайте фильтр, чтобы промыть его со всех сторон.
    5. Затем слейте излишки воды из увлажняющего фильтра и установите его обратно в резервуар для воды.

     

    Информация на данной странице относится к следующим моделям: AC3829/60

    Увлажнитель воздуха Philips не увлажняет воздух

    Если увлажнитель воздуха Philips не увлажняет воздух (или вы заметили, что индикация влажности не изменяется), это может происходить по нескольким причинам. См. ниже.

     

    Слишком большое помещение

    Увлажнитель воздуха Philips может увлажнять воздух в помещении, площадь которого не превышает максимально допустимую. Если размер помещения больше рекомендуемого для конкретной модели увлажнителя, индикация не изменяется, так как увлажнитель воздуха не может обеспечить ожидаемые результаты.

    Увлажняющий фильтр установлен неправильно

    Увлажняющий фильтр должен быть установлен на держатель фильтра. Без этого увлажнитель воздуха не работает. Проверьте, возможно, проблема в этом.

    Примечание: изображение ниже не относится к моделям увлажнителей воздуха HU59xx.

    push-pull-pre-filter

    Открыты двери или окна

    Когда окна или двери открыты, воздух, увлажненный прибором Philips, не остается в помещении.

    Закройте окна и двери.

     

    Уровень влажности составляет 70 % или больше

    Увлажнитель воздуха автоматически отключается при достижении уровня относительной влажности 70 %. Причина заключается в том, что влажность выше 70 % не является комфортной для пользователей.

    В этом случае не нужно беспокоиться. Увлажнитель воздуха исправен.

     

    Увлажняющий фильтр загрязнен

    Если увлажняющий фильтр загрязнен, нормальная работа увлажнителя воздуха невозможна.

    Для решения этой проблемы необходимо промыть увлажняющий фильтр (его следует очищать каждую неделю). Если образовалась накипь, удалите ее.

    Информация на данной странице относится к следующим моделям: HU4811/60, HU4803/01.

    Подпишитесь на нашу новостную рассылку

    Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

    Откройте для себя

    My Philips

    Зарегистрируйтесь, чтобы получить
    уникальные преимущества

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.