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Ищете универсальное современное решение по уходу за любимыми вещами, а также предметами быта, такими как диван или детские игрушки? С новой гладильной системой Philips 8500 серии вы получите удовольствие не только от превосходного результата, но и от процесса глажения!
Ищете универсальное современное решение по уходу за любимыми вещами, а также предметами быта, такими как диван или детские игрушки?
С новой гладильной системой Philips 8500 серии вы получите удовольствие не только от превосходного результата, но и от процесса глажения!
Доска, интегрированная в гладильную систему, наклоняется под любым углом, поэтому вы можете гладить так, как удобно именно вам. Например, горизонтально – для более жестких тканей, а вертикально – для более деликатной одежды. Регулируйте желаемый угол наклона просто и легко.
Инновационная технология двойного нагрева обеспечивает мощный пар для разглаживания складок с лучшей производительностью, чем паровой утюг, и без образования конденсата.
Без риска прожечь ткань с технологией OptimalTEMP! Гладильная система подходит для ухода за любой одеждой – это отличное решение для деликатных тканей, например, для шелка или кашемира.
Без риска прожечь ткань с технологией OptimalTEMP! Гладильная система подходит для ухода за любой одеждой – это отличное решение для деликатных тканей, например, для шелка или кашемира.
Сам утюг в гладильной системе почти вдвое легче обычного утюга3. А еще форма утюга достаточно широка, чтобы вы смогли отпарить одежду или предметы обихода за короткий период времени.
Кроме разглаживания складок, гладильная система освежает одежду, мягкую мебель, шторы и игрушки, а также устраняет запахи, удаляя до 99,9% бактерий4.
Кроме разглаживания складок, гладильная система освежает одежду, мягкую мебель, шторы и игрушки, а также устраняет запахи, удаляя до 99,9% бактерий4.
Гладильная система Philips 8500 серии является современным универсальным решением по уходу за одеждой и предметами быта. С интегрированной гладильной доской, наклоняющейся под любым углом, невероятно легким утюжком, технологией OptimalTEMP, которая защитит от прожигов, и технологией двойного нагрева, отвечающей за невероятно мощный пар без конденсата, вы убедитесь, что глажение может быть эффективным, быстрым и удобным. Переосмыслите глажение с новой гладильной системой от бренда №1 в Глажении – Philips6.
Гладильная система Philips 8500 серии является современным универсальным решением по уходу за одеждой и предметами быта.
С интегрированной гладильной доской, наклоняющейся под любым углом, невероятно легким утюжком, технологией OptimalTEMP, которая защитит от прожигов, и технологией двойного нагрева, отвечающей за невероятно мощный пар без конденсата, вы убедитесь, что глажение может быть эффективным, быстрым и удобным.
Переосмыслите глажение с новой гладильной системой от бренда №1 в Глажении – Philips6.
Да, гладильная система Philips 8500 серии может заменить ваш утюг и отпариватель для одежды. Комбинация отпаривания и утюжка – это суперудобное сочетание легкого использования и невероятной производительности.
Да, гладильная система Philips 8500 серии является безопасной и подходит для глажения любой одежды, которую можно гладить. Благодаря нашей технологии OptimalTEMP нет риска прожигов. Чтобы эффективно разгладить одежду, приложите подошву утюга гладильной системы Philips 8500 серии к одежде. Гарантировано без прожигов и мокрых пятен. Подошву можно прижать непосредственно к любой одежде, которую нужно отпарить.
Использование правильного типа воды поможет продлить срок службы гладильных систем Philips 8500 серии. Вот несколько советов и подсказок: Прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Однако, если вы живете в регионе с жесткой водой, известковый налет может быстро накапливаться. Если это так, попробуйте использовать дистиллированную или деминерализованную воду (можно также использовать 50% деминерализованной воды, смешанной с водопроводной). Не используйте парфюмированную воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажения, химически очищенную воду или другие химические вещества. Чтобы ароматизировать одежду, попробуйте:
Использование правильного типа воды поможет продлить срок службы гладильных систем Philips 8500 серии. Вот несколько советов и подсказок:
Прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Однако, если вы живете в регионе с жесткой водой, известковый налет может быстро накапливаться. Если это так, попробуйте использовать дистиллированную или деминерализованную воду (можно также использовать 50% деминерализованной воды, смешанной с водопроводной).
Не используйте парфюмированную воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажения, химически очищенную воду или другие химические вещества.
Чтобы ароматизировать одежду, попробуйте:
Использование гладильных систем Philips 8500 серии не заменяет полный цикл стирки, но может помочь вам обновить одежду между стирками, помогая увеличить время между стирками. Это не только полезно для того, чтобы продлить жизнь вашей одежды, но и для окружающей среды. Есть и другие преимущества. Обработка паром с гладильной системой Philips 8500 серии убивает 99,9% бактерий4, поможет освежить вещи и устранить запахи, оставляя одежду свежей, здоровой и готовой к ношению.
Использование гладильных систем Philips 8500 серии не заменяет полный цикл стирки, но может помочь вам обновить одежду между стирками, помогая увеличить время между стирками. Это не только полезно для того, чтобы продлить жизнь вашей одежды, но и для окружающей среды.
Есть и другие преимущества. Обработка паром с гладильной системой Philips 8500 серии убивает 99,9% бактерий4, поможет освежить вещи и устранить запахи, оставляя одежду свежей, здоровой и готовой к ношению.
Гладильная система Philips 8500 серии была разработана с уникальным механизмом, предотвращающим образование накипи, поэтому вы можете продолжать гладить и удалять складки без забот, без необходимости удаления накипи! Теперь вы можете иметь длительную работу без удаления накипи.
В гладильной системе Philips 8500 серии разработана инновационная технология двойного нагрева. Это означает, что устройство имеет два нагревательных элемента, один у основания, а другой в ручке прибора. Мощный нагревательный элемент в основе генерирует мощный пар, второй нагревательный элемент в ручке прибора снова нагревает пар, чтобы обеспечить постоянную мощность пара. Таким образом, с помощью технологии двойного нагрева постоянно генерируется мощный пар. Технология OptimalTEMP гарантирует отсутствие прожигов на любой ткани, подходящей для глажения, так что вы можете гладить все, от джинсов до шелка, без забот. Она обеспечивает оптимальную температуру подошвы утюга, вы сможете гладить без риска повреждения или прожигания тканей.
В гладильной системе Philips 8500 серии разработана инновационная технология двойного нагрева. Это означает, что устройство имеет два нагревательных элемента, один у основания, а другой в ручке прибора. Мощный нагревательный элемент в основе генерирует мощный пар, второй нагревательный элемент в ручке прибора снова нагревает пар, чтобы обеспечить постоянную мощность пара. Таким образом, с помощью технологии двойного нагрева постоянно генерируется мощный пар.
Технология OptimalTEMP гарантирует отсутствие прожигов на любой ткани, подходящей для глажения, так что вы можете гладить все, от джинсов до шелка, без забот. Она обеспечивает оптимальную температуру подошвы утюга, вы сможете гладить без риска повреждения или прожигания тканей.
GC628/80
STE3170/80
PSG8140/80
¹По сравнению с паровыми утюгами, по мнению потребителей, тест размещения продукта, октябрь 2022г. ²При использовании согласно инструкции. 3По сравнению с паровыми утюгами Philips. 4Проверено посторонним институтом на E. coli, S. Aureus, C. Albicans и клещей на хлопке со временем отпаривания 10 секунд. 5Внутренний лабораторный тест. 6Источник Euromonitor International Ltd; по определению утюгов; розничные продажи по количеству единиц, данные 2022 года.
¹По сравнению с паровыми утюгами, по мнению потребителей, тест размещения продукта, октябрь 2022г.
²При использовании согласно инструкции.
3По сравнению с паровыми утюгами Philips.
4Проверено посторонним институтом на E. coli, S. Aureus, C. Albicans и клещей на хлопке со временем отпаривания 10 секунд.
5Внутренний лабораторный тест.
6Источник Euromonitor International Ltd; по определению утюгов; розничные продажи по количеству единиц, данные 2022 года.
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