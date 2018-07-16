дни
часы
мин
сек
Пасхальная корзинка с гаджетами. Предложения до -42% За покупками

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Зображення пристрою універсальної серії 8500

    Гладильная система Philips 8500 серии​

    Переосмыслите  глажение  

    Гладильная система Philips 8500 серии – глажение еще не было таким удобным и эффективным!¹

    AIS8540/80

    Головне зображення універсальної системи Philips серії 8500

    Интегрированная доска наклоняется под любым углом

    Инновационная технология двойного нагрева в базовой станции и утюге прибора для подачи мощного пара без образования конденсата​

     

    Технология OptimalTEMP – без риска испортить даже самую деликатную ткань²

     

    Утюг в гладильной системе почти вдвое легче обычного парового3

    Устраняет 99,9% бактерий, чтобы освежить и удалить запахи4​

     

    Благодаря уникальной конструкции удалять накипь не нужно5​

     

    Ищете универсальное современное решение по уходу за любимыми вещами, а также предметами быта, такими как диван или детские игрушки?

     

    С новой гладильной системой Philips 8500 серии вы получите удовольствие не только от превосходного результата, но и от процесса глажения!

    Гладильная система Philips 8500 серии

    Удобно под любым углом

    Доска, интегрированная в гладильную систему, наклоняется под любым углом, поэтому вы можете гладить так, как удобно именно вам. Например, горизонтально – для более жестких тканей, а вертикально – для более деликатной одежды. Регулируйте желаемый угол наклона просто и легко.​

    Технологія подвійного нагрівання

    Мощно и без конденсата​


    Инновационная технология двойного нагрева обеспечивает мощный пар для разглаживания складок с лучшей производительностью, чем паровой утюг, и без образования конденсата.​

    Технологія OptimalTemp, не пропалить ваші речі

    100% защита от прожига²​

     

    Без риска прожечь ткань с технологией OptimalTEMP! Гладильная система подходит для ухода за любой одеждой – это отличное решение для деликатных тканей, например, для шелка или кашемира.​

    Ергономічна головка iron+

    Утюг невероятной легкости​


    Сам утюг в гладильной системе почти вдвое легче обычного утюга3. А еще форма утюга достаточно широка, чтобы вы смогли отпарить одежду или предметы обихода за короткий период времени.

    Знищує 99,9%* бактерій, щоб зберегти одяг свіжим і без зайвих запахів

    Устраняет 99,9% бактерий4​

     

    Кроме разглаживания складок, гладильная система освежает одежду, мягкую мебель, шторы и игрушки, а также устраняет запахи, удаляя до 99,9% бактерий4.

    Гладильная система Philips 8500 серии в действии

    Подивіться на універсальну систему Philips серії 8500 в дії

    Читайте отзывы потребителей о гладильной системе Philips 8500 серии

    Купите гладильную систему Philips 8500 серии

    Універсальна система Philips серії 8500, повне поєднання процесів обробки парою та прасування

    Гладильная система Philips 8500 серии является современным универсальным решением по уходу за одеждой и предметами быта.

     

    ​​С интегрированной гладильной доской, наклоняющейся под любым углом, невероятно легким утюжком, технологией OptimalTEMP, которая защитит от прожигов, и технологией двойного нагрева, отвечающей за невероятно мощный пар без конденсата, вы убедитесь, что глажение может быть эффективным, быстрым и удобным.

     

    ​​Переосмыслите глажение с новой гладильной системой от бренда №1 в Глажении – Philips6

    знімний резервуар для води philips all in one 8500
    знімний резервуар для води philips all in one 8500
    відкидний гачок philips all in one 8500

    Часто задаваемые вопросы

    Могу ли я заменить утюг на гладильную систему Philips 8500 серии?

    Да, гладильная система Philips 8500 серии может заменить ваш утюг и отпариватель для одежды. Комбинация отпаривания и утюжка – это суперудобное сочетание легкого использования и невероятной производительности.

    Безопасно ли использовать гладильную систему Philips 8500 серии для любой одежды?​

    Да, гладильная система Philips 8500 серии является безопасной и подходит для глажения любой одежды, которую можно гладить. Благодаря нашей технологии OptimalTEMP нет риска прожигов. Чтобы эффективно разгладить одежду, приложите подошву утюга гладильной системы Philips 8500 серии к одежде. Гарантировано без прожигов и мокрых пятен. Подошву можно прижать непосредственно к любой одежде, которую нужно отпарить.​

    Какой тип воды следует использовать в гладильной системе Philips 8500 серии?​

    Использование правильного типа воды поможет продлить срок службы гладильных систем Philips 8500 серии. Вот несколько советов и подсказок:​

     

    Прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Однако, если вы живете в регионе с жесткой водой, известковый налет может быстро накапливаться. Если это так, попробуйте использовать дистиллированную или деминерализованную воду (можно также использовать 50% деминерализованной воды, смешанной с водопроводной).​

     

    Не используйте парфюмированную воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажения, химически очищенную воду или другие химические вещества.​

     

    Чтобы ароматизировать одежду, попробуйте:​

    • Использование парфюмированного смягчителя для стирки
    • Использование эфирных масел (ароматов) во время стирки
    • Сбрызните одежду парфюмированной водой после утюжки или обработки паром

    Может ли использование гладильных систем Philips 8500 серии заменить цикл стирки?​

    Использование гладильных систем Philips 8500 серии не заменяет полный цикл стирки, но может помочь вам обновить одежду между стирками, помогая увеличить время между стирками. Это не только полезно для того, чтобы продлить жизнь вашей одежды, но и для окружающей среды.

     

    ​​Есть и другие преимущества. Обработка паром с гладильной системой Philips 8500 серии убивает 99,9% бактерий4, поможет освежить вещи и устранить запахи, оставляя одежду свежей, здоровой и готовой к ношению.

    Нужно ли удалять накипь из гладильных систем Philips 8500 серии?​

    Гладильная система Philips 8500 серии была разработана с уникальным механизмом, предотвращающим образование накипи, поэтому вы можете продолжать гладить и удалять складки без забот, без необходимости удаления накипи! Теперь вы можете иметь длительную работу без удаления накипи.

    Что такое разработка двойного нагрева и разработка OptimalTEMP?​

    В гладильной системе Philips 8500 серии разработана инновационная технология двойного нагрева. Это означает, что устройство имеет два нагревательных элемента, один у основания, а другой в ручке прибора. Мощный нагревательный элемент в основе генерирует мощный пар, второй нагревательный элемент в ручке прибора снова нагревает пар, чтобы обеспечить постоянную мощность пара. Таким образом, с помощью технологии двойного нагрева постоянно генерируется мощный пар.​​

     

    Технология OptimalTEMP гарантирует отсутствие прожигов на любой ткани, подходящей для глажения, так что вы можете гладить все, от джинсов до шелка, без забот. Она обеспечивает оптимальную температуру подошвы утюга, вы сможете гладить без риска повреждения или прожигания тканей.

    Ищете другую технику по уходу за одеждой?​

    Смотреть все решения по уходу за одеждой

    ¹По сравнению с паровыми утюгами, по мнению потребителей, тест размещения продукта, октябрь 2022г.​

    ²При использовании согласно инструкции.​

    3По сравнению с паровыми утюгами Philips.​

    4Проверено посторонним институтом на E. coli, S. Aureus, C. Albicans и клещей на хлопке со временем отпаривания 10 секунд.​

    5Внутренний лабораторный тест.​

    6Источник Euromonitor International Ltd; по определению утюгов; розничные продажи по количеству единиц, данные 2022 года.

    Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

    Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

    Получайте актуальные и полезные советы от Philips

    Узнавайте первыми информацию о новинках

    *

    * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты
    ** Обязательное поле для заполнения

    Обязательное поле для заполнения

    Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

    Что это означает?

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Способы оплаты:

    Оплата при получении товара  

    Быстрые ссылки:

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips

    Продавец интернет-магазина:

    ООО «Филипс Украина»
    03038, Украина
    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.