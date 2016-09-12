Тривале прасування без доливання води
Завдяки великому резервуару для води.
|
PerfectCare 8000 Series
PSG8140/80
Парогенератор
|
PerfectCare 8000 Series
PSG8040/60
Парогенератор
|
PerfectCare Compact
GC7846/80
Парогенератор
|
|
|
|
Технология OptimalTEMP
|
|
|
|
Скоростной режим
|
|
|
|
Автоматический пар
|
|
|
|
Вертикальная автоматическая пара
|
|
|
|
Давление
|
|
|
|
Паровой удар
|
|
|
|
Постоянная подача пара
|
|
|
|
Подошва
|
|
|
|
Резервуар для воды
|
|
|
|
Система "крапля-стоп"
|
|
|
|
Автоматическое отключение
|
|
|
|
Гарантия
|
|
|
|
|
|