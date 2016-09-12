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Philips PerfectCare 8000 Серії

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Philips PerfectCare
8000 Серии

Парогенераторы PerfectCare 8000 Серии

PSG8140/80

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Скоростной режим*

Подстраивает количество подачи пара под скорость глажения (скольжения) для быстрых результатов

Вертикальное глажение

Легкая глажка складок даже на самых деликатных тканях

Без риска прожига**

100% безопасность для всех видов тканей

Сильный паровой удар

Что обеспечивает легкое глажение даже самых сложных складок
Смотреть все парогенераторы
* для модели PSG8140/80
** при использовании согласно инструкции
Парогенератор PSG8140

Основные различия между парогенератором и утюгом

Парогенератор

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Швидке прасування будь-якої кількості речей. Ідеальне рішення для тих, хто регулярно прасує абсолютно різні речі, одяг із делікатних тканин (шовкові сорочки, вовняні светри та брюки, джинси, білизну, дитячі речі і т.д.).
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Вертикальне відпарювання
Потужна пара та легка праска дозволяє без зусиль привести до ладу одяг чи штори.
PSG8140
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Тривале прасування без доливання води

Завдяки великому резервуару для води.
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Легка праска для прасування без зусиль.

Утюг

Iron
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Періодичне прасування невеликої кількості одягу.
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Необхідно часто доливати воду, якщо прасувати багато речей.
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Переважно горизонтальне використання з дошкою для прасування. Незручно використовувати для вертикального відпарювання – важка праска, швидко втомлюється рука.
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Досить важка праска, а з додаванням води ще важча. При тривалому прасуванні втомлюється рука.

Основные различия между парогенератором и утюгом

Парогенератор

Утюг

Количество предметов глажки
Быстрое глажение любого количества вещей. Идеальное решение для тех, кто регулярно гладит совершенно разные вещи, одежду из деликатных тканей (шелковые рубашки, шерстяные свитера и брюки, джинсы, белье, детские вещи и т.д.).
Периодическая глажка небольшого количества одежды.
Вертикальное использование
Вертикальное отпаривание
Мощный пар и легкий утюг позволяет без труда привести в порядок одежду или шторы.
Преимущественно горизонтальное использования с гладильной доской. Неудобно использовать для вертикального отпаривания - тяжелый утюг, быстро устает рука.
Долив воды
Длительное глажение без долива воды благодаря большому резервуару для воды.
Необходимо часто доливать воду, если гладить много вещей.
Удобство
Легкий утюг для глажения без усилий.
Достаточно тяжелый утюг, а с добавлением воды еще тяжелее. При длительном глажении устает рука.

Парогенераторы гладят в 2 раза быстрее!*

Парогенератори прасують у 2 рази швидше!*
* по сравнению с утюгами в портфолио Philips
Швидкісний режим

Скоростной режим*:

Подстраивает количество подачи пара под скорость глажения (скольжения) для быстрых результатов.


* для модели PSG8140/80
Швидкісний режим

Без риска прожига ткани*

Парогенератор PerfectCare 8000 Серии обеспечивает 100% безопасность для всех тканей, даже самых деликатных.


* при использовании согласно инструкции
Вертикальне відпарювання

Вертикальное отпаривание

Парогенератор PerfectCare 8000 Серии идеально подходит для вертикального отпаривания, поскольку он чрезвычайно легкий и имеет мощную подачу пара. Теперь вы можете разгладить даже самые деликатные ткани, платья, пальто или одежду с пайетками.

Потужний паровий удар

Мощный паровой удар

Парогенератор PerfectCare 8000 обеспечивает мощную подачу пара (давление до 8,5 бар, паровой удар до 700 г), глубоко проникает в ткань, разгляживая даже самые глубокие складки. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым.

Philips – бренд глажки №1 в мире*

Philips – бренд прасування №1 у світі*
* источник Euromonitor International Ltd; по определению утюгов; розничные продажи по количеству единиц, данные 2020 года
Посмотрите, как работает паровая система Philips
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Instagram-отзывы пользователей о парогенераторах Philips

Демонстрация и распаковка Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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Распаковка PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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Легкий и мощный утюг с парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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Сравните парогенераторы Philips PerfectCare и выберите лучший для себя

PSG8140/80

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PSG8140/80

Парогенератор
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PerfectCare 8000 Series

PSG8040/60

Парогенератор
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GC7846/80

PerfectCare Compact

GC7846/80

Парогенератор
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Технология OptimalTEMP
  • Да
  • Да
  • Да

Скоростной режим
  • Да
  • Нет
  • Нет

Автоматический пар
  • Да, улучшенный*
  • Да, улучшенный*
  • Да

Вертикальная автоматическая пара
  • Да
  • Да
  • Нет

Давление
  • 8,5 бар
  • 8 бар
  • 6,5 бар

Паровой удар
  • 700 г
  • 600 г
  • 420 г

Постоянная подача пара
  • 170 г/мин
  • 170 г/мин
  • 120 г/мин

Подошва
  • Steam Glide Elite
  • Steam Glide Elite
  • SteamGlide

Резервуар для воды
  • 1,8 л, съемный
  • 1,8 л, съемный
  • 1,5 л

Система "крапля-стоп"
  • Да
  • Да
  • Да

Автоматическое отключение
  • Да
  • Да
  • Да

Гарантия
  • 3 года (только для покупателей philips.ua)
  • 3 года (только для покупателей philips.ua)
  • 3 года (только для покупателей philips.ua)
* по сравнению с GC7846/80
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Парогенератор PerfectCare 8000 Серии

PSG8140/80

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Парогенератор Philips PerfectCare 8000 Серии предлагает глажение без труда с нашей новой технологии сенсора движения. Она позволяет гладить вертикально и горизонтально с автоматической подачей пара. Режим скорости адаптирует количество пара на основе вашей скорости глажения для еще более быстрых результатов.
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Парогенератор PSG8140

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Расширенная базовая гарантия 2+1 года


Только при покупке на Philips.ua, вы автоматически получаете дополнительный год к базовой гарантии, суммарно – 3 года**
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* кроме зоны проведения ООС и в Автономной Республики Крым
** при покупке товаров, на которые распространяется гарантия, на Philips.ua в период акции: до 31.01.2022. В сравнении со стандартным сроком гарантии 2 года от производителя
*** товар, который не использовался, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами, в соответствии со статьей 9 ЗУ О защите Прав потребителей

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