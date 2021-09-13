* окрім зони проведення ООС та до Автономної Республіки Крим

** при покупці товарів, на які розповсюджується гарантія, на Philips.ua у період акції: до 31.01.2022. У порівнянні зі стандартним строком гарантії 2 роки від виробника

*** товар, який не використовувався, зі збереженим товарним виглядом і споживчими властивостями, відповідно до статті 9 ЗУ Про Захист Прав споживачів