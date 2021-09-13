Тривале прасування без доливання води
Завдяки великому резервуару для води.
Тривале прасування без доливання води
Завдяки великому резервуару для води.
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PerfectCare 8000 Series
PSG8140/80
Парогенератор
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PerfectCare 8000 Series
PSG8040/60
Парогенератор
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PerfectCare Compact
GC7846/80
Парогенератор
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Технологія OptimalTEMP
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Швикісний режим
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Автоматична пара
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Вертикальна автоматична пара
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Тиск
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Паровий удар
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Постійне подавання пари
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Підошва
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Резервуар для води
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Система "крапля-стоп"
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Автоматичне вимкнення
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Гарантія
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