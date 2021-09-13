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Philips PerfectCare 8000 Серії

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Philips PerfectCare
8000 Серії

Парогенератори PerfectCare 8000 Серії

PSG8140/80

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Швидкісний режим*

Підлаштовує кількість подавання пари під швидкість прасування (ковзання) для швидших результатів

Вертикальне прасування

Легке прасування складок навіть на найделікатніших тканинах

Без ризику пропалення**

100% безпека для всіх видів тканин

Сильний паровий удар

Що забезпечує легке прасування навіть найскладніших складок
Дивитись усі парогенератори
* для моделі PSG8140/80
** при використанні згідно інструкції
Парогенератор PSG8140

Основні відмінності між парогенератором та праскою

Парогенератор

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Швидке прасування будь-якої кількості речей. Ідеальне рішення для тих, хто регулярно прасує абсолютно різні речі, одяг із делікатних тканин (шовкові сорочки, вовняні светри та брюки, джинси, білизну, дитячі речі і т.д.).
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Вертикальне відпарювання
Потужна пара та легка праска дозволяє без зусиль привести до ладу одяг чи штори.
PSG8140
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Тривале прасування без доливання води

Завдяки великому резервуару для води.
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Легка праска для прасування без зусиль.

Праска

Iron
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Періодичне прасування невеликої кількості одягу.
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Необхідно часто доливати воду, якщо прасувати багато речей.
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Переважно горизонтальне використання з дошкою для прасування. Незручно використовувати для вертикального відпарювання – важка праска, швидко втомлюється рука.
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Досить важка праска, а з додаванням води ще важча. При тривалому прасуванні втомлюється рука.

Основні відмінності між парогенератором та праскою

Парогенератор

Праска

Кількість предметів прасування
Швидке прасування будь-якої кількості речей. Ідеальне рішення для тих, хто регулярно прасує абсолютно різні речі, одяг із делікатних тканин (шовкові сорочки, вовняні светри та брюки, джинси, білизну, дитячі речі і т.д.).
Періодичне прасування невеликої кількості одягу.
Вертикальне використання
Вертикальне відпарювання
Потужна пара та легка праска дозволяє без зусиль привести до ладу одяг чи штори.
Переважно горизонтальне використання з дошкою для прасування. Незручно використовувати для вертикального відпарювання – важка праска, швидко втомлюється рука.
Доливання води

Тривале прасування без доливання води

Завдяки великому резервуару для води.
Необхідно часто доливати воду, якщо прасувати багато речей.
Зручність
Легка праска для прасування без зусиль.
Досить важка праска, а з додаванням води ще важча. При тривалому прасуванні втомлюється рука.

Парогенератори прасують у 2 рази швидше!*

Парогенератори прасують у 2 рази швидше!*
* у порівнянні з прасками в портфоліо Philips
Швидкісний режим

Швидкісний режим*:

Підлаштовує кількість подавання пари під швидкість прасування (ковзання) для швидших результатів.


* для моделі PSG8140/80
Швидкісний режим

Без ризику пропалення тканини*

Парогенератор PerfectCare 8000 Серії забезпечує 100% безпеку для всіх тканин, навіть найделікатніших. 


* при використанні згідно інструкції
Вертикальне відпарювання

Вертикальне відпарювання

Парогенератор PerfectCare 8000 Серії ідеально підходить для вертикального відпарювання, оскільки він надзвичайно легкий та має потужну подачу пари. Тепер ви можете розгладити навіть найделікатніші тканини, сукні, пальто або одяг з пайєтками.

Потужний паровий удар

Потужний паровий удар

Парогенератор PerfectCare 8000 забезпечує потужну подачу пари (тиск до 8,5 бар, паровий удар до 700г), що глибоко проникає в тканину, розпрасовуючи навіть найглибші складки. Прасування ще ніколи не було таким легким та швидким.

Philips – бренд прасування №1 у світі*

Philips – бренд прасування №1 у світі*
* джерело Euromonitor International Ltd; за визначенням прасок; роздрібні продажі за кількістю одиниць, дані 2020 року
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Instagram-відгуки користувачів про парогенератори Philips

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Технологія OptimalTEMP
  • Taк
  • Taк
  • Taк

Швикісний режим
  • Так
  • Ні
  • Ні

Автоматична пара
  • Так, покращена*
  • Так, покращена*
  • Так

Вертикальна автоматична пара
  • Так
  • Так
  • Ні

Тиск
  • 8,5 бар
  • 8 бар
  • 6,5 бар

Паровий удар
  • 700 г
  • 600 г
  • 420 г

Постійне подавання пари
  • 170 г/хв
  • 170 г/хв
  • 120 г/хв

Підошва
  • Steam Glide Elite
  • Steam Glide Elite
  • SteamGlide

Резервуар для води
  • 1,8 л, зйомний
  • 1,8 л, зйомний
  • 1,5 л

Система "крапля-стоп"
  • Так
  • Так
  • Так

Автоматичне вимкнення
  • Так
  • Так
  • Так

Гарантія
  • 3 роки (лише для покупців philips.ua)
  • 3 роки (лише для покупців philips.ua)
  • 3 роки (лише для покупців philips.ua)
*порівняно з GC7846/80
Дивитись усі парогенератори

Парогенератор PerfectCare 8000 Серії

PSG8140/80

Оцініть цей продукт першим

Парогенератор Philips PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів.
Дивитись усі парогенератори
Парогенератор PSG8140

Чому вигідніше купити в офіційному магазині Philips?

Безкоштовна доставка та повернення

Безкоштовна доставка та повернення


Незалежно від суми покупки та адреси доставки – безкоштовна доставка та повернення*
Розширена базова гарантія 2+1 роки

Розширена базова гарантія 2+1 роки


Тільки при покупці на Philips.ua, ви автоматично отримуєте додатковий рік до базової гарантії, сумарно – 3 роки*
30 днів на повернення

30 днів на повернення



Не вагайтеся купувати онлайн - 30 днів на повернення товару замість 14 з моменту
покупки***
* окрім зони проведення ООС та до Автономної Республіки Крим
** при покупці товарів, на які розповсюджується гарантія, на Philips.ua у період акції: до 31.01.2022. У порівнянні зі стандартним строком гарантії 2 роки від виробника
*** товар, який не використовувався, зі збереженим товарним виглядом і споживчими властивостями, відповідно до статті 9 ЗУ Про Захист Прав споживачів

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