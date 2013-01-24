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    Детские бутылочки и соски
    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
    Бренд № 1 — рекомендовано мамами
    Детские бутылочки Natural

    Бутылочки с антиколиковой системой

    Наборы детских бутылочек
    Детские бутылочки Natural
    Бутылочки с антиколиковой системой
    Цена магазина Philips
    Наборы детских бутылочек

    Позволяет кормить малыша в вертикальном положении, снижая риск возникновения колик, газов и срыгиваний

    Бутылочка Philips Avent с антиколиковой системой
    Цена магазина Philips

    Бутылочка Anti-colic с клапаном AirFree

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Серия бутылочек Philips Avent Anti-colic с клапаном AirFree разработана, чтобы помочь вашему малышу заглатывать меньше воздуха. Специальный клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в соску: даже в горизонтальном положении бутылочки соска всегда остается наполенена молоком, что позволяет кормить малыша в правильном вертикальном положении. Уменьшение количества воздуха, который малыш может заглатывать во время комрления, способствует снижению риска возникновения таких неприятностей, как колики, газы и срыгивания.
    Специальный клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в животик малыша
    Соска всегда наполнена молоком, а не воздухом
    Легко разбирается и собирается
    Можно использовать без клапана 
    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
    Бренд № 1 — рекомендовано мамами

    Что говорят другие мамы о детских бутылочках Philips Avent с антиколиковой системой

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Хотите избежать распространенных проблем, связанных с кормлением?

    Начните с детской бутылочки с антиколиковой системой, которая помогает избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание*.
    Бутылочка Avent anti-colic 125 мл
    SCF810/24
    125 мл
    Бутылочка Avent anti-colic 260 мл
    SCF813/14
    260 мл
    Цена магазина Philips
    Бутылочка Avent anti-colic 125 + 260 мл
    SCF813_27
    260 мл

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Линейка детских бутылочек AVENT с антиколиковой системой
    Смотреть все бутылочки с антиколиковой системой ›
    Соска Philips Avent с антиколиковой системой

    Выбирайте подходящую скорость потока

    По мере того, как ребенок растет, подходящая форма соски также будет меняться. Малыш будет чувствовать себя более уверенно при кормлении из бутылочки и сможет выпивать больше молока за меньшее время.

     

    Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.
    Откройте для себя соски Philips Avent с антиколиковым клапаном
    Советы специалистов помогут вам сделать выбор

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    На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей

    * Уникальный клапан AirFree предотвращает скопление воздуха в соске, помогая малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.
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