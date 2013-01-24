Бутылочки с антиколиковой системой

Серия бутылочек Philips Avent Anti-colic с клапаном AirFree разработана, чтобы помочь вашему малышу заглатывать меньше воздуха. Специальный клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в соску: даже в горизонтальном положении бутылочки соска всегда остается наполенена молоком, что позволяет кормить малыша в правильном вертикальном положении. Уменьшение количества воздуха, который малыш может заглатывать во время комрления, способствует снижению риска возникновения таких неприятностей, как колики, газы и срыгивания.