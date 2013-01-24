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    Детские бутылочки и соски

    Подарочные наборы с детской бутылочкой

    Наборы для кормления с первого дня
    Бренд № 1 — рекомендовано мамами
    Детские бутылочки Natural
    Бутылочки с антиколиковой системой

    Наборы детских бутылочек

    Детские бутылочки Natural
    Бутылочки с антиколиковой системой
    Наборы детских бутылочек

    Подарочные и базовые наборы с детской бутылочкой

     

    Хотите подготовиться к появлению малыша? Или может быть ищете идеи практичных подарков на праздник для будущей мамы? У нас есть все, что вам нужно.

    Базовый набор серии Natural для кормления младенцев

    SCD290/01

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    Базовый набор серии Natural для кормления младенцев

    Самый естественный способ кормления из бутылочки


    Мы поможем вам подготовиться к появлению малыша. Ультрамягкая соска, повторяющая форму груди, помогает малышу держать бутылочку и делает кормление из бутылочки более естественным.

    • Идеальный стартовый набор для мамы с новорожденными в возрасте от 0 до 6 месяцев
    • Четыре бутылочки серии Natural с широкой соской, повторяющей форму груди
    • Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой для удобной и аккуратной очистки

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Подарочный набор с бутылочкой Anti-colic

    SCD807/00

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    Подарочный набор "Единорог" с бутылочкой для девочек

    Отпразднуйте особые моменты


    Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша.

     

    • ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
    • Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
    • Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.
    Цена магазина Philips
    Бренд № 1 — рекомендовано мамами

    Что говорят другие мамы о подарочных наборах Philips Avent с детской бутылочкой

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    На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей
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