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    10 вопросов о грудном вскармливании

    10 вопросов о грудном вскармливании

    Время чтения: 6 мин

     

    Для женщины кормление грудью — естественный процесс, однако и в таком деле очень важны советы по основным моментам, связанным с грудным вскармливанием. Мы собрали 10 основных вопросов о кормлении грудью и дали на них ответы, которые помогут вам с уверенностью начать кормить своего малыша.

    1. Как узнать, когда кормить ребенка?

    Лучше всего кормить ребенка каждый раз, когда он демонстрирует признаки голода. Это дает ребенку ощущение комфорта, обеспечивает здоровый набор веса и гарантирует, что ваша грудь полностью обеспечивает потребности малыша. Среди признаков голода: посасывание кулачков, движение головы из стороны в сторону и высовывание языка. Новорожденных необходимо кормить не менее 8-12 раз в сутки, то есть примерно каждые три часа (время отсчитывается с момента начала одного кормления до начала следующего).

     

    2. Сколько времени занимает одно кормление? 

    Некоторые малыши никуда не спешат, а другие торопятся насытиться. Кормление грудью от начала до конца может занимать от 5 минут до одного часа — это время зависит от размера ребенка, его возраста и частоты кормления.

     

    3. Сколько времени следует кормить каждой грудью?

    Время кормления каждой грудью зависит от количества молока в них. Лучше всего опорожнить одну молочную железу, прежде чем прикладывать ребенка ко второй. Если малышу хватило молока из одной груди, при следующем кормлении приложите его к другой.

    4. Я испытываю легкую боль. Что делать?

    Легкая болезненность или чувствительность сосков в начале кормления, особенно если вы только начинаете кормление грудью в принципе, — вполне нормальное явление. Однако если боль не уходит с течением времени, необходимо немедленно принять необходимые меры по ее устранению — не нужно с ней мириться. Обычно с болью во время кормления можно справиться с помощью советов по захвату соска и прикладыванию к груди от врача. Для защиты сосков между кормлениями может быть полезно использовать накладки на соски.

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    Что может потребоваться

    Philips Avent

    Накладки на соски

    SCF156/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
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      Philips Avent Накладки на соски

      SCF156/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Для долгого кормления грудью

      Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

      5. Как узнать, хватает ли ребенку молока?

      В грудном вскармливании есть что-то загадочное — невозможно определить, сколько молока выпивает ребенок. Тем не менее, есть некоторые признаки того, что малышу хватает питания.

       

      • Малыш начинает набирать вес сразу после начала грудного вскармливания
      • Примерно к 10–14 дню жизни он весит столько же, сколько и при рождении
      • Ребенок в стабильном режиме набирает вес

       

      Вывод? Лучший показатель — прелестные пухлые щечки. Если ребенок счастлив, демонстрирует признаки внимания и здорового развития организма, волноваться не о чем.

       

      6. Я принимаю лекарства. Можно ли мне кормить грудью?

      Во время грудного вскармливания можно принимать самые разные лекарства, однако не будет лишним посоветоваться с фармацевтом.  

       

      • Можно ли употреблять алкогольные напитки?

      Лучше не пить алкоголь во время кормления грудью. Более подробные рекомендации по этому вопросу может предоставить ваш врач.

       

      • А как насчет кофеина?

      Один или два напитка с кофеином (кофе, чай или газированный напиток), вряд ли навредят вашему малышу. Впрочем, слишком большое количество кофеина могут привести к беспокойству или бессоннице ребенка. Отличные новости для любителей шоколада: шоколад в умеренных количествах обычно не вредит грудничкам.

       

      7. Нужны ли ребенку другие напитки?

      На первые 6 месяцев жизни малыша грудное молоко является единственным питанием. Удобно, не правда ли?

       

      8. Можно ли сочетать грудное вскармливание с другими способами кормления?

      Как правило, установление здорового режима кормления занимает от трех до шести недель, в течение которых необходимо кормить ребенка только грудным молоком. Ввод смесей до этого момента может привести к преждевременному отказу малыша от груди. Впрочем, когда привычка кормления будет установлена, можно начать сочетать грудное молоко со смесями в бутылочках. Лучше всего использовать специальные бутылочки для смешанного вскармливания: более подробную консультацию по переходу на смешанное вскармливание вам даст врач. 

      9. Я собираюсь вернуться на работу. Можно ли продолжать кормить грудью?

      Да, даже работающие мамы могут продолжать кормить грудным молоком! Малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока, если вы заранее будете сцеживать свое молоко. Сцеживать нужно примерно с той же частотой, с которой вы кормили бы ребенка сами, для поддержания нормального притока молока. Начните сцеживать молоко за несколько недель до выхода на работу, чтобы привыкнуть к сцеживанию. Как выбрать молокоотсос? Электрические молокоотсосы двойного сцеживания обеспечивают максимальную эффективность, тогда как ручные молокоотсосы отличаются компактным дизайном и их всегда можно взять с собой. После сцеживания поставьте контейнер с молоком в холодильник или в морозильную камеру.

       

      См. ниже ↓
      Что может потребоваться

      Philips Avent

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        10. Когда можно начать кормить ребенка твердой пищей?

        Лучше всего подождать, пока малышу не исполнится 6 месяцев, и только потом вводить в питание какие-либо твердые продукты. Это не означает, что нужно прекратить грудное вскармливание. Вы можете продолжать кормление грудью столько, сколько вам нужно. Перед вводом твердых продуктов спросите у врача, какие именно продукты можно давать малышу и как.

        В заключение к вопросу о поддержке...

         

        Ни в коем случае не стесняйтесь обращаться к врачу с любыми вопросами — даже если они покажутся вам незначительными или глупыми. Вот некоторые признаки того, что с малышом что-то не так.

        • Ваш малыш нерегулярно просит покормить его (нормальная частота — по крайней мере 8–10 раз в сутки)
        • Ребенок нерегулярно испражняется
        • При захвате соска малыш причиняет вам боль или ваши соски воспалены
        • Вам кажется, что запас молока в груди не пополняется к третьему-четвертому кормлению за день
        • Малыш беспокоится и после большинства кормлений не кажется сытым
        • Ребенок не набирает достаточно веса или теряет вес
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