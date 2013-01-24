5. Как узнать, хватает ли ребенку молока?
В грудном вскармливании есть что-то загадочное — невозможно определить, сколько молока выпивает ребенок. Тем не менее, есть некоторые признаки того, что малышу хватает питания.
- Малыш начинает набирать вес сразу после начала грудного вскармливания
- Примерно к 10–14 дню жизни он весит столько же, сколько и при рождении
- Ребенок в стабильном режиме набирает вес
Вывод? Лучший показатель — прелестные пухлые щечки. Если ребенок счастлив, демонстрирует признаки внимания и здорового развития организма, волноваться не о чем.
6. Я принимаю лекарства. Можно ли мне кормить грудью?
Во время грудного вскармливания можно принимать самые разные лекарства, однако не будет лишним посоветоваться с фармацевтом.
- Можно ли употреблять алкогольные напитки?
Лучше не пить алкоголь во время кормления грудью. Более подробные рекомендации по этому вопросу может предоставить ваш врач.
Один или два напитка с кофеином (кофе, чай или газированный напиток), вряд ли навредят вашему малышу. Впрочем, слишком большое количество кофеина могут привести к беспокойству или бессоннице ребенка. Отличные новости для любителей шоколада: шоколад в умеренных количествах обычно не вредит грудничкам.
7. Нужны ли ребенку другие напитки?
На первые 6 месяцев жизни малыша грудное молоко является единственным питанием. Удобно, не правда ли?
8. Можно ли сочетать грудное вскармливание с другими способами кормления?
Как правило, установление здорового режима кормления занимает от трех до шести недель, в течение которых необходимо кормить ребенка только грудным молоком. Ввод смесей до этого момента может привести к преждевременному отказу малыша от груди. Впрочем, когда привычка кормления будет установлена, можно начать сочетать грудное молоко со смесями в бутылочках. Лучше всего использовать специальные бутылочки для смешанного вскармливания: более подробную консультацию по переходу на смешанное вскармливание вам даст врач.