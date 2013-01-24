1. Как узнать, когда кормить ребенка?

Лучше всего кормить ребенка каждый раз, когда он демонстрирует признаки голода. Это дает ребенку ощущение комфорта, обеспечивает здоровый набор веса и гарантирует, что ваша грудь полностью обеспечивает потребности малыша. Среди признаков голода: посасывание кулачков, движение головы из стороны в сторону и высовывание языка. Новорожденных необходимо кормить не менее 8-12 раз в сутки, то есть примерно каждые три часа (время отсчитывается с момента начала одного кормления до начала следующего).

2. Сколько времени занимает одно кормление?

Некоторые малыши никуда не спешат, а другие торопятся насытиться. Кормление грудью от начала до конца может занимать от 5 минут до одного часа — это время зависит от размера ребенка, его возраста и частоты кормления.

3. Сколько времени следует кормить каждой грудью?

Время кормления каждой грудью зависит от количества молока в них. Лучше всего опорожнить одну молочную железу, прежде чем прикладывать ребенка ко второй. Если малышу хватило молока из одной груди, при следующем кормлении приложите его к другой.