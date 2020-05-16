Наши картриджи для очистки предназначены для использования с НОВОЙ станцией Quick Clean Pod и обеспечивают до 10 раз* более гигиеничную, эффективную и тщательную очистку по сравнению с мытьем под проточной водой.

*чистящая жидкость в сравнении с водой в картридже