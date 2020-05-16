Бритва, которая адаптируется под ваши потребности.
С технологией SkinIQ каждый сеанс бритья будет особенным.
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Бритва, которая адаптируется под ваши потребности.
С технологией SkinIQ каждый сеанс бритья будет особенным.
Брейтесь так, как вам кажется правильным,
используя самые важные
функции вашей бритвы
Брейтесь так, как вам кажется правильным,
используя самые важные
функции вашей бритвы
Наши картриджи для очистки предназначены для использования с НОВОЙ станцией Quick Clean Pod и обеспечивают до 10 раз* более гигиеничную, эффективную и тщательную очистку по сравнению с мытьем под проточной водой.
*чистящая жидкость в сравнении с водой в картридже