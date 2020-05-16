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    Все необходимое
    для вашей новой
    бритвы Philips S7000

    Бритва, которая адаптируется под ваши потребности.

    С технологией SkinIQ каждый сеанс бритья будет особенным.
    Бритва Philips S7000 во время использования
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    Приложение GroomTribe
    Приложение GroomTribe
    Приложение GroomTribe
    Гарантия
    Расширенная гарантия
    1 год
    Расширенная гарантия
    1 год
    Ответы на часто задаваемые вопросы
    Поиск и устранение неисправностей
    Поиск и устранение неисправностей
    Сменные детали
    Сменные детали
    Сменные детали
    Руководства
    Руководства и поддержка
    Руководства и поддержка
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    Приложение GroomTribe
    Расширенная гарантия
    1 год
    Поиск и устранение неисправностей
    Сменные детали
    Руководства и поддержка

    Брейтесь так, как вам кажется правильным,

    используя самые важные
    функции вашей бритвы

    Брейтесь так, как вам кажется правильным,

    используя самые важные
    функции вашей бритвы

    Начало работы

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    • Требуется очистка

      Знакомство с интерфейсом бритвы

      Требуется очистка

      Бритва показывает, когда необходимо выполнить ее очистку.
      Больше об очистке
    • SkinIQ

      Знакомство с интерфейсом бритвы

      SkinIQ включена

      Интеллектуальная технология SkinIQ распознает густоту волос и движения бритвы, после чего автоматически регулирует параметры устройства.
    • Датчик управления движением

      Знакомство с интерфейсом бритвы

      Датчик управления движением

      Ваша бритва оснащена датчиком управления движением. Во время бритья эта функция распознает ваши движения и отправляет отчет о правильности техники бритья. Это помогает бриться эффективнее за меньшее количество движений.
      Больше об особенностях
    • Рекомендации в режиме реального времени

      Знакомство с интерфейсом бритвы

      Подключение к приложению GroomTribe

      С приложением GroomTribe вы сможете получать полезную информацию о технике бритья, статистику и индивидуальные советы по эффективному бритью.
      Больше об особенностях
    • Дорожная блокировка

      Знакомство с интерфейсом бритвы

      Дорожная блокировка включена

      Дорожная блокировка предназначена для хранения устройства в поездках. Она необходима для того, чтобы бритва не включилась в багажной сумке. Для включения/отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
      Зарядка S7000

      Начало работы

      Зарядка
      бритвы S7000

      Полный цикл зарядки составляет 1 час
      Быстрая зарядка за 5 минут для 1 полного сеанса бритья
      60 минут использования без подзарядки
      Quick Clean Pod

      Начало работы

      Quick Clean Pod

      Значок галочки
      Самая компактная станция очистки в мире.
      Значок галочки
      Стильная, мощная и незаметная.
      Значок галочки
      Глубокая очистка S7000 всего за 1 минуту.
      Больше о Quick Clean Pod
      Очистка проточной водой

      Узнайте больше о способах добиться
      наиболее эффективного бритья

      Узнайте больше о способах добиться
      наиболее эффективного бритья

      Начало работы
      Как эффективно
      пользоваться бритвой

      GroomTribe

      Приложение GroomTribe

      Значок галочки
      Отточите свою технику бритья с советами в режиме реального времени.
      Значок галочки
      Найдите индивидуальные советы и рекомендации по бритью.
      Значок галочки
      Найдите новый образ с бородой и следуйте советам, чтобы добиться желаемого.
      Загрузите приложение здесь
      App store
      Магазин Google Play

      Зарегистрируйте бритву S7000 и получите дополнительный год гарантии бесплатно

      Плюсы
      Гарантия 2 + 1
      Скидочные купоны
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      Ответы на часто задаваемые вопросы

      Сменные детали

      Поддерживайте бритву
      S7000 в оптимальном состоянии

       

      Наши картриджи для очистки предназначены для использования с НОВОЙ станцией Quick Clean Pod и обеспечивают до 10 раз* более гигиеничную, эффективную и тщательную очистку по сравнению с мытьем под проточной водой.

      *чистящая жидкость в сравнении с водой в картридже
      Купите здесь
      Картриджи для очистки
      Купите здесь
      Сменные детали

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