Бритва, яка адаптується до ваших потреб.
Завдяки технології SkinIQ кожне гоління є персоналізованим.
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Бритва, яка адаптується до ваших потреб.
Завдяки технології SkinIQ кожне гоління є персоналізованим.
Голіться так, як вам зручно,
відкриваючи для себе
найважливіші функції бритви
Голіться так, як вам зручно,
відкриваючи для себе
найважливіші
функції бритви
Наші очищуючі картриджі виготовлено для НОВОГО Quick Clean Pod, що у 10 разів* гігієнічніші за воду для ефективного й ретельного чищення.
*із засобом для чищення, порівняно з водою в картриджі