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    Вітаємо
    Усе, що потрібно
    знати про
    нову бритву Philips                                  S7000

    Бритва, яка адаптується до ваших потреб.

    Завдяки технології SkinIQ кожне гоління є персоналізованим.
    Використання бритви S7000 Philips
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    Додаток GroomTribe
    Додаток GroomTribe
    Додаток GroomTribe
    Гарантія
    Додаткова гарантія
    +1 рік
    Додаткова гарантія
    +1 рік
    Часті запитання та відповіді
    Усунення несправностей
    Усунення несправностей
    Запасні частини
    Запасні частини
    Запасні частини
    Посібники
    Посібники і контактна інформація
    Посібники і контактна інформація
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    Додаток GroomTribe
    Додаткова гарантія
    +1 рік
    Усунення несправностей
    Запасні частини
    Посібники і контактна інформація

    Голіться так, як вам зручно,

    відкриваючи для себе
    найважливіші функції бритви

    Голіться так, як вам зручно,

    відкриваючи для себе
    найважливіші
    функції бритви

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    Освоєння інтерфейсу бритви

    • Потрібне чищення

      Освоєння інтерфейсу бритви

      Потрібне чищення

      Бритва повідомляє про необхідність чищення.
      Більше про чищення
    • SkinIQ

      Освоєння інтерфейсу бритви

      SkinIQ активовано

      Розумна технологія SkinIQ визначає густоту волосся і рух гоління, а потім автоматично адаптується до вас.
    • Датчик керування рухами

      Освоєння інтерфейсу бритви

      Датчик керування рухами

      Бритва включає функцію розпізнавання руху. Під час гоління ця функція розпізнає ваші рухи і повідомляє про те, чи у вас правильна техніка чи не така ефективна. Створено для найкращого гоління з меншою кількістю рухів.
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    • Персональні підказки в реальному часі

      Освоєння інтерфейсу бритви

      Підключення до додатка GroomTribe

      З додатком GroomTribe ви будете отримувати інформацію про техніку, а також персоналізовані поради для режимів гоління та статистики.
      Дізнатися про функцію
    • Блокування для транспортування

      Освоєння інтерфейсу бритви

      Увімкнено блокування для транспортування

      Блокування для транспортування спеціально призначено для перебування у дорозі. Запобігайте увімкненню бритви у валізі, натиснувши й утримуючи кнопку увімк./вимк. 3 секунди.
      Заряджання S7000

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      Заряджання
      S7000

      Повністю заряджається за 1 годину
      5 хвилин швидкого заряджання для 1 повного гоління
      60 хвилин використання після повного заряджання
      Quick Clean Pod

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      Quick Clean Pod

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      Найменший картридж для очищення у світі.
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      Елегантний, потужний і незвичайний.
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      Глибоко очищає S7000 лише за 1 хвилину.
      Детальніше про Quick Clean Pod
      Чищення під проточною водою

      Дізнайтеся більше про те, як насолоджуватися
      найкращим голінням

      Дізнайтеся більше про те,
      як       насолоджуватися найкращим голінням

      Почати
      Як скористатися усіма
      перевагами бритви

      • Як підстригати бороду

        Як підстригати бороду

        Детальніше
      • Основні поради щодо гоління: як уникнути псевдофолікуліту, подразнення від гоління та вростання волосся

        Основні поради щодо гоління: як уникнути псевдофолікуліту, подразнення від гоління та вростання волосся

        Детальніше
      • Як голити волосся на грудях

        Як голити волосся на грудях

        Детальніше
      • Вологе гоління – це легко | Що таке вологе гоління

        Вологе гоління – це легко | Що таке вологе гоління

        Детальніше
      • Як досягнути ідеальної ретельно поголеної шкіри

        Як досягнути ідеальної ретельно поголеної шкіри

        Детальніше
      GroomTribe

      Додаток GroomTribe

      Позначити
      Удосконалюйте техніку гоління за допомогою вказівок у реальному часі.
      Позначити
      Шукайте персоналізовані поради й підказки щодо гоління.
      Позначити
      Знайдіть новий стиль бороди й отримуйте вказівки, як його створити.
      Завантажте додаток тут
      Магазин додатків
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      Зареєструйте бритву S7000 та отримайте +1 рік гарантії безкоштовно

      Переваги
      2 + 1 роки гарантії
      За умови реєстрації приладу протягом 90 днів з моменту придбання.
      Ваучери на знижку
      Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips
      Натхнення
      Натхнення й поради
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      Часті запитання

      Запасні частини

      Зберігайте
      S7000, як нову

       

      Наші очищуючі картриджі виготовлено для НОВОГО Quick Clean Pod, що у 10 разів* гігієнічніші за воду для ефективного й ретельного чищення.

      *із засобом для чищення, порівняно з водою в картриджі
      Можна отримати тут
      Очищуючі картриджі
      Можна отримати тут
      Запасні частини

      Посібники

      Оплата

      Ми приймаємо наступні способи оплати
      • Оплата при отриманні товару

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