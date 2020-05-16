Датчик керування рухами

Бритва включає функцію розпізнавання руху. Під час гоління ця функція розпізнає ваші рухи і повідомляє про те, чи у вас правильна техніка чи не така ефективна. Створено для найкращого гоління з меншою кількістю рухів.