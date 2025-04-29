Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Быстрый и эффективный обогрев. Комфорт и уют.
    отзывы

    Серия 5000

    Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность

    Рекомендованная розничная цена

    Этот продукт снят с производства
    Посмотреть все модели

    Откройте для себя обогреватели Philips

    Обогреватель Philips с прогревом за 2 с для помещений до 20 м²

    Быстрый нагрев

    Технология CeramIQ и регулировка мощности до 2000 Вт помогут мгновенно начать обогрев воздуха уже через 2 секунды. Идеально для помещений площадью до 20 м².

    HE5545_11_PDP_Online_RGB Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    Минимальный уровень шума

    Тише, чем шепот

    Обогреватель Philips обеспечит тепло в вашем доме при уровне шума всего 24 дБ(А) — это даже тише, чем звуки шепота. Идеально для крепкого сна, офисной работы и просто расслабления в гостиной.

    Высокая энергоэффективность

    Экономия электроэнергии до 50%

    Первый в мире электрический обогреватель с ИИ адаптируется под условия окружения, ваши привычки и погоду. Технология Eco AI поможет экономить до 50 % электричества, обеспечивая индивидуальный обогрев и уют. Легко управляйте прибором в интуитивном приложении Air+.

    Передовые защитные функции

    Доверьтесь теплу и комфорту

    Все наши обогреватели имеют 5 защитных функций: защита от опрокидывания и перегрева, штекер с сертификацией VDE, огнеупорные материалы и автовыключение. Доверьтесь теплу и комфорту.

    Инструкции по эксплуатации Брошюра продукта
    Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    Быстрый нагрев за 2 секунды

    Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 2000 Вт. Идеально для комнат площадью до 20 м².

    Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    Удобное отображение температуры

    Отображение температуры на устройстве позволяет легко и быстро управлять параметрами обогрева благодаря простому отслеживанию. Улучшенное отображение температуры для точного контроля (2). Для дополнительного комфорта просто выключите световую индикацию и наслаждайтесь уютом.

    Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    Eco AI экономит на 50 % лучше(1)

    Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология Eco AI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и окружения. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).

    Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    Управляйте обогревателем откуда угодно в приложении Philips Air+

    Подключите очиститель воздуха к приложению Air+ для отслеживания качества воздуха в помещении и на улице, удаленного управления и использования голосовых команд для Google и Alexa. В приложении можно выбрать режим Auto+, в котором технология ИИ адаптируется под ваш распорядок дня, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления прибора.

    Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

    5 эффективных функций безопасности

    Это устройство серии 5000 предлагает 5 передовых функций безопасности: (1) защита от опрокидывания; (2) защита от перегрева свыше 85 °C; (3) безопасный штекер стандарта VDE; (4) огнеупорные материалы; (5) безопасное автоотключение после 24 часов бездействия. Обогрев помещений и доверие к безопасности.

    Портативный обогреватель с регулировкой температуры от 1 до 37 °C

    Универсальные режимы

    Установите автоматическую целевую температуру в диапазоне от 1 до 37 °C и выбирайте из 3 режимов мощности — 900, 1200 или 2000 Вт. В теплые дни можете включить режим обдува и наслаждаться мягким ветерком. Для оптимальной энергоэффективности активируйте режим Auto+.

    Разные режимы обогрева

    Обогрев под ваши нужды

    Возьмите управление в свои руки с интуитивными регуляторами на корпусе устройства или подключитесь к приложению Air+, где можно менять настройки, следить за состоянием и составлять график включения прибора, даже если вы находитесь вне дома.

    Компактные керамические обогреватели Philips

    Быстрый и эффективный обогрев.

    Энергоэффективный обогреватель Philips с технологией Eco AI и приложением.

    Высокая энергоэффективность

    Технология Eco AI поможет экономить до 50 % электричества

    Первый в мире электрический обогреватель с ИИ адаптируется под условия окружения, ваши привычки и погоду. Легко управляйте прибором в интуитивном приложении Air+.

    Отзывы

    Остались вопросы? См. раздел часто задаваемых вопросов

    Температура на обогревателе Philips отличается от показаний на других термометрах

    Обслуживание клиентов и поддержка

    Получайте поддержку для вашего продукта, находите инструкции, изучайте лучшие советы и рекомендации, а также устраняйте любые проблемы

    CustomerSupport

    Поддержка, домашняя страница

    Находите материалы поддержки для любых продуктов и многое другое

    MagnifyingGlass

    Найти ваш продукт

    Выполняйте поиск по номеру модели и находите информацию для вашего продукта

    Сравнение обогревателей Philips

    Сравнить
    Серия 5000
    Серия 5000
    * (1) Этот прибор в режиме Auto Plus, управляемом ИИ, экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом и до 25 % электроэнергии по сравнению с режимом, в котором активна только функция контроля температуры. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации.
    * (2) Устройство было обновлено для более точного отображения температуры в комнате. Однако температура, отображаемая на устройстве, может немного отличаться от температуры в помещении, поскольку является температурой возле обогревателя.
    * (3) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2

    Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

    Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

    Получайте актуальные и полезные советы от Philips

    Узнавайте первыми информацию о новинках

    *
    Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
    Что это значит?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.