Быстрый и эффективный обогрев.

Обогреватель Philips обеспечит тепло в вашем доме при уровне шума всего 24 дБ(А) — это даже тише, чем звуки шепота. Идеально для крепкого сна, офисной работы и просто расслабления в гостиной.
Первый в мире электрический обогреватель с ИИ адаптируется под условия окружения, ваши привычки и погоду. Технология Eco AI поможет экономить до 50 % электричества, обеспечивая индивидуальный обогрев и уют. Легко управляйте прибором в интуитивном приложении Air+.
Все наши обогреватели имеют 5 защитных функций: защита от опрокидывания и перегрева, штекер с сертификацией VDE, огнеупорные материалы и автовыключение. Доверьтесь теплу и комфорту.
Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 2000 Вт. Идеально для комнат площадью до 20 м².
Отображение температуры на устройстве позволяет легко и быстро управлять параметрами обогрева благодаря простому отслеживанию. Улучшенное отображение температуры для точного контроля (2). Для дополнительного комфорта просто выключите световую индикацию и наслаждайтесь уютом.
Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология Eco AI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и окружения. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).
Подключите очиститель воздуха к приложению Air+ для отслеживания качества воздуха в помещении и на улице, удаленного управления и использования голосовых команд для Google и Alexa. В приложении можно выбрать режим Auto+, в котором технология ИИ адаптируется под ваш распорядок дня, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления прибора.
Это устройство серии 5000 предлагает 5 передовых функций безопасности: (1) защита от опрокидывания; (2) защита от перегрева свыше 85 °C; (3) безопасный штекер стандарта VDE; (4) огнеупорные материалы; (5) безопасное автоотключение после 24 часов бездействия. Обогрев помещений и доверие к безопасности.
