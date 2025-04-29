Быстрый и эффективный обогрев.

Eco AI экономит на 50 % лучше(1)

Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология Eco AI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и окружения. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).