Обігрівач Philips створює приємне тепло з рівнем шуму всього 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт. Ідеально підходить для спокійного сну, роботи в офісі або відпочинку в вітальні.
Перший у світі електричний обігрівач зі штучним інтелектом підлаштовується під вашу кімнату, звички й погоду. Технологія Eco AI допомагає заощаджувати до 50% енергії, забезпечуючи розумний, персоналізований комфорт. Пристроєм легко керувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка Air+.
Усі наші обігрівачі оснащені 5 сучасними функціями безпеки: захист від перекидання й перегріву, сертифікована VDE вилка, вогнетривкі матеріали й автоматичне вимкнення. Насолоджуйтесь затишним теплом, якому можна довіряти.
Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 2000 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 20 м2.
Відчуйте комфорт тепла з рівнем шуму лише 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт – завдяки малошумному двигуну постійного струму (2). Ідеальний варіант для спокійного нічного сну, зосередженої роботи в офісі або спокійної атмосфери у вітальні.
Перший у світі електричний обігрівач, який використовує штучний інтелект для економії енергії під час нагрівання приміщення. Наша технологія EcoAI підлаштовується під температуру у вашій кімнаті, аналізує звички використання та відстежує зовнішню температуру, щоб оптимізувати енергоспоживання. Просто активуйте режим Auto+ у додатку Air+, щоб відкрити для себе більше функцій і насолоджуватися персоналізованим комфортом з економією енергії до 50% (1).
Під’єднайте очищувач повітря до додатка Air+ для моніторингу якості повітря в приміщенні й на вулиці, дистанційного керування й голосових команд через Google та Alexa. У додатку виберіть режим Auto+ для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму й енергоспоживання.
Серія 3000 має 5 передових функцій безпеки: 1) захист від перекидання, 2) захист від перегрівання на 65°, 3) безпечний штекер, сертифікований VDE, 4) вогнестійкі матеріали та 5) автоматичне вимкнення після 16 годин бездіяльності. Джерело тепла, якому можна довіряти.
