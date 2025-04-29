Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Швидке й ефективне нагрівання повітря. Комфортне проживання.
    82 відгуки

    Компактний керамічний нагрівач

    Найшвидший спосіб обігріти приміщення

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Порівняти з іншими моделями

    Відкрийте для себе обігрівачі Philips

    Обігрівач Philips зі швидким нагріванням за 2 секунди для приміщень площею 20 м²

    Швидке нагрівання повітря

    Технологія CeramIQ і можливість вибору потужності до 2000 Вт забезпечують миттєве нагрівання всього за 2 секунди. Ідеально підходить для приміщень площею до 20 м².

    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app| Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app| Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    Надзвичайно тихий

    Працює тихіше, ніж шепіт

    Обігрівач Philips створює приємне тепло з рівнем шуму всього 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт. Ідеально підходить для спокійного сну, роботи в офісі або відпочинку в вітальні.

    Енергоефективний

    Економія до 50% електроенергії

    Перший у світі електричний обігрівач зі штучним інтелектом підлаштовується під вашу кімнату, звички й погоду. Технологія Eco AI допомагає заощаджувати до 50% енергії, забезпечуючи розумний, персоналізований комфорт. Пристроєм легко керувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка Air+.

    Розширена безпека

    Затишне тепло, якому можна довіряти

    Усі наші обігрівачі оснащені 5 сучасними функціями безпеки: захист від перекидання й перегріву, сертифікована VDE вилка, вогнетривкі матеріали й автоматичне вимкнення. Насолоджуйтесь затишним теплом, якому можна довіряти.

    Посібник користувача Fişa produsului
    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

    Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 2000 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 20 м2.

    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    Надтиха робота, як шепіт

    Відчуйте комфорт тепла з рівнем шуму лише 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт – завдяки малошумному двигуну постійного струму (2). Ідеальний варіант для спокійного нічного сну, зосередженої роботи в офісі або спокійної атмосфери у вітальні.

    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    EcoAI: на 50% менше енергії (1)

    Перший у світі електричний обігрівач, який використовує штучний інтелект для економії енергії під час нагрівання приміщення. Наша технологія EcoAI підлаштовується під температуру у вашій кімнаті, аналізує звички використання та відстежує зовнішню температуру, щоб оптимізувати енергоспоживання. Просто активуйте режим Auto+ у додатку Air+, щоб відкрити для себе більше функцій і насолоджуватися персоналізованим комфортом з економією енергії до 50% (1).

    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    Керуйте обігрівачем із будь-якого місця через додаток Philips Air+

    Під’єднайте очищувач повітря до додатка Air+ для моніторингу якості повітря в приміщенні й на вулиці, дистанційного керування й голосових команд через Google та Alexa. У додатку виберіть режим Auto+ для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму й енергоспоживання.

    Ceramic heater|compact fan|heater|climate care|heaters|heating|3000 series|2000W|connected|Air+app|

    5 ступенів захисту для вашого спокою

    Серія 3000 має 5 передових функцій безпеки: 1) захист від перекидання, 2) захист від перегрівання на 65°, 3) безпечний штекер, сертифікований VDE, 4) вогнестійкі матеріали та 5) автоматичне вимкнення після 16 годин бездіяльності. Джерело тепла, якому можна довіряти.

    Портативний обігрівач із регульованою температурою від 1 °C до 37 °C

    Універсальні режими

    Встановіть автоматичну цільову температуру в діапазоні від 1 °C до 37 °C і налаштуйте обігрів за допомогою 3 режимів потужності – 900 Вт, 1200 Вт і 2000 Вт. У теплі дні насолоджуйтеся освіжаючим вітерцем за допомогою режиму вентиляції. Для оптимальної енергоефективності активуйте режим Auto+.

    Обігрівач із режимами обігріву

    Обігрів, що ідеально відповідає вашим потребам

    Візьміть контроль на себе за допомогою вбудованих інтуїтивно зрозумілих елементів керування на пристрої або підключіться до додатка Air+, що дозволяє регулювати, контролювати або планувати обігрів, перебуваючи як удома, так і в дорозі.

    Компактні керамічні обігрівачі Philips

    Швидкий та ефективний обігрів.

    Енергоефективний обігрівач Philips із технологією Eco AI і додатком.

    Енергоефективний

    Технологія Eco AI допомагає заощаджувати до 50% енергії

    Перший у світі електричний обігрівач зі штучним інтелектом підлаштовується під вашу кімнату, звички й погоду. Пристроєм легко керувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка Air+.

    Відгуки

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Порівняння обігрівачів Philips

    Порівняти
    Компактний керамічний нагрівач
    Компактний керамічний нагрівач
    **  (1) Цей прилад із режимом Auto Plus на основі штучного інтелекту може заощаджувати до 50% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням і до 25% електроенергії лише з контролем температури. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання
    **  (2) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2
    **  (3) Температура, що відображається в додатку, може відрізнятися від температури в приміщенні; це може бути температура навколо обігрівача

    Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

    Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

    Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

    Актуальні та корисні поради від Philips

    *
    Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
    Що це означає?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.