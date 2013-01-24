Система для молока LatteGo дополнит Ваш кофе нежной молочной пенкой. Эта уникальная* система состоит лишь из двух элементов и ни одной трубочки. Благодаря своей инновационной конструкции, LatteGo проста в эксплуатации и её легко промыть под водой.



* В портфеле Philips