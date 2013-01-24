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Ключевые слова для поиска

Автоматические кофемашины Philips

Вкусный кофе одним касанием

Автоматические кофемашины Philips

Вкусный кофе одним касанием

Автоматические кофемашины Philips

Вкусный кофе одним касанием

Cерия 5000

 

  • Полностью автоматическое приготовление до 6 видов кофе
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Современный дизайн
  • Легкое и быстрое очищение
  • Фильтр для воды Aquaclean

Cерия 5400

 

  • 12 разновидностей кофейных напитков + вспененное молоко и горячая вода
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Легкий выбор кофе благодаря интуитивному дисплею
  • 4 профиля пользователей
  • Функция Extra Shot - дополнительная порция ристретто
  • Фильтр для воды Aquaclean

Cерия 4300

 

  • Полностью автоматическое приготовление до 8 видов кофе
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Интуитивно понятная панель управления с легкой персонализацией кофе
  • 2 профиля пользователей
  • Фильтр для воды Aquaclean
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Cерия 3200

 

  • 5 видов кофе одним касанием
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Персонализированные настройки кофе
  • Система Aroma Extract
  • Фильтр для воды AquaClean

Cерия 2200

 

  • 3 вида кофе одним касанием
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Персонализированные настройки кофе
  • Система Aroma Extract
  • Фильтр для воды AquaClean

Cерия 1200

 

  • 2 вкусных вида кофе
  • Классический капучинатор
  • Современный дизайн
  • Функция My Coffee Choice
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Cерия 5000

 

  • Полностью автоматическое приготовление до 6 видов кофе
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Современный дизайн
  • Легкое и быстрое очищение
  • Фильтр для воды Aquaclean

Cерия 5400

 

  • 12 разновидностей кофейных напитков + вспененное молоко и горячая вода
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Легкий выбор кофе благодаря интуитивному дисплею
  • 4 профиля пользователей
  • Функция Extra Shot - дополнительная порция ристретто
  • Фильтр для воды Aquaclean
Узнать больше
Узнать больше

Cерия 4300

 

  • Полностью автоматическое приготовление до 8 видов кофе
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Интуитивно понятная панель управления с легкой персонализацией кофе
  • 2 профиля пользователей
  • Фильтр для воды Aquaclean

Cерия 3200

 

  • 5 видов кофе одним касанием
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Персонализированные настройки кофе
  • Система Aroma Extract
  • Фильтр для воды AquaClean
Узнать больше
Узнать больше

Cерия 2200

 

  • 3 вида кофе одним касанием
  • Инновационная молочная система LatteGo
  • Персонализированные настройки кофе
  • Система Aroma Extract
  • Фильтр для воды AquaClean

Cерия 1200

 

  • 2 вкусных вида кофе
  • Классический капучинатор
  • Современный дизайн
  • Функция My Coffee Choice
Узнать больше
Узнать больше

Преимущества кофемашин Philips

До 12 видов кофе

Керамические жернова

Индивидуальные настройки

Интуитивно понятная панель управления

Фильтр для воды AquaClean

Молочная система LatteGo

Начало дня

разнообразие кофейных напитков

Одна кофемашина способна приготовить все ваши любимые виды кофе за считанные минуты.
Одна кофемашина способна приготовить все ваши любимые виды кофе за считанные минуты.

Вкус и аромат 

свежемолотых зерен

Вкус и аромат 

свежемолотых зерен

Выберите один из 12 параметров кофемолки для вашего идеального кофе. Жернова изготовлены из 100% прочной керамики, что гарантирует их долговечность.
Выберите один из 12 параметров кофемолки для вашего идеального кофе. Жернова изготовлены из 100% прочной керамики, что гарантирует их долговечность.

LatteGo

Инновационная молочная система

LatteGo

Инновационная молочная система

Система для молока LatteGo дополнит Ваш кофе нежной молочной пенкой. Эта уникальная* система состоит лишь из двух элементов и ни одной трубочки. Благодаря своей инновационной конструкции, LatteGo проста в эксплуатации и её легко промыть под водой.

 


* В портфеле Philips 

Система для молока LatteGo дополнит Ваш кофе нежной молочной пенкой. Эта уникальная* система состоит лишь из двух элементов и ни одной трубочки. Благодаря своей инновационной конструкции, LatteGo проста в эксплуатации и её легко промыть под водой.

 


* В портфеле Philips 

Быстрая и удобная

Очистка кофемашины

Быстрая и удобная

Очистка кофемашины

Очень простая очистка кофемашины. В кофемашины есть функция автоматического ополаскивания и съемная варочная группа, которую можно помыть под проточной водой.
Очень простая очистка кофемашины. В кофемашины есть функция автоматического ополаскивания и съемная варочная группа, которую можно помыть под проточной водой.

Посмотрите как работает

LatteGo

Начните с расширенной гарантии    

 

 

Зарегистрируйте Вашу автоматическую кофемашину Saeco или Philips в MyPhilips в течение 90 дней со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.

 

 

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Уникальные решения Philips

Philips — бренд № 1 в Западной Европе по производству кофемашин
    Контроль качества Philips

    Более 60 лет

    опыта

    Philips: 50 лет кофейных традиций

    Инновации очень важны для Philips. Мы стремимся предложить нашим клиентам продукты, которые изменят их жизнь к лучшему. Каждый продукт создается на базе исследования потребностей потребителей.

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    * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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    Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)

     

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    У Вас есть вопросы?   
    Свяжитесь с нами через Facebook Messenger


    Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)

    Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)

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    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.