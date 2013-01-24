Cерия 5000
Cерия 5000
Cерия 5400
Cерия 4300
Cерия 3200
Cерия 2200
Cерия 1200
Cерия 5000
Cерия 5400
Cерия 4300
Cерия 3200
Cерия 2200
Cерия 1200
Система для молока LatteGo дополнит Ваш кофе нежной молочной пенкой. Эта уникальная* система состоит лишь из двух элементов и ни одной трубочки. Благодаря своей инновационной конструкции, LatteGo проста в эксплуатации и её легко промыть под водой.
* В портфеле Philips
Система для молока LatteGo дополнит Ваш кофе нежной молочной пенкой. Эта уникальная* система состоит лишь из двух элементов и ни одной трубочки. Благодаря своей инновационной конструкции, LatteGo проста в эксплуатации и её легко промыть под водой.
* В портфеле Philips
CA6903/10
CA6705/10
CA6704/10
CA6700/10
Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)
Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)
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